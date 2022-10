USA: Frau greift Polizisten mit Hilfe von Bienen an

Eine Frau aus Massachusetts (USA) wird beschuldigt, einen Bienenschwarm als gefährliche Waffe eingesetzt zu haben, nachdem sie bei einem Räumungsversuch der Polizei, die Bienen aus einem Bienenstock losgelassen hat, so der County Sheriff.

Der Vorfall ereignete sich, als Rory Woods, eine 55-jährige professionelle Imkerin, zum Haus von Longmeadow fuhr, während Beamte eine Räumung durchführten, berichtete das Büro des Sheriffs.

Das Haus außerhalb von Springfield, im Süden von Massachusetts, gehörte einem Mann, der seit Jahren gegen eine Räumung klagt und Unterstützung von Anti-Räumungsaktivisten, darunter Woods, erhalten hat, sagte ein Sprecher des Sheriff-Büros am Donnerstag.

Woods kam am Mittwoch gegen 09:15 Uhr mit den Imkern im Geländewagen an, stieg aus dem Fahrzeug und versuchte, die Abdeckungen zu entfernen, um die Bienen freizulassen, teilte das Büro mit.

„Der Stellvertreter des Sheriffs versuchte sie aufzuhalten, aber als die aufgeweckten Bienen herauskamen und sich am Platz ausbreiteten, zog er sich zurück“, erklärte das Büro des Sheriffs. Mehrere Polizisten wurden von Bienen gestochen, einer davon landete im Krankenhaus

Dann zerbrach sie den Deckel eines Bienenstocks und schmiss ihn vom Fahrzeug hinunter, was die Bienen in Aufruhr versetze, sagte der Sheriff am Mittwoch. Dann begannen sie, den Platz zu überfallen und mehrere Polizisten und Passanten in der Nähe zu stechen. Ein Polizist wurde wegen der Stiche ins Krankenhaus gebracht.

Unterdessen zog sich Woods zum Schutz einen Imkeranzug an und trug einen Bienenschwarm zur Haustür des Hauses, um zu versuchen, die Räumung zu stoppen.

Die Polizisten nahmen sie in diesem Moment fest.

„Ich unterstütze das Recht der Menschen, friedlich zu protestieren, aber wenn Sie die Grenze überschreiten und meine Mitarbeiter und die Öffentlichkeit gefährden, verspreche ich Ihnen, dass Sie verhaftet werden“, sagte der Sheriff Nik Kokhi von Hampden County, laut Index.