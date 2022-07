USA setzt Bosnien-Herzegowina auf die Liste der Hochrisikoländer

Die amerikanische Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat Bosnien und Herzegowina auf die Liste der Hochrisikoländer gesetzt. Grund soll der plötzliche Anstieg der Corona-Zahlen sein.

Personen, die keine Impfung nachweisen können, sollen diese so schnell wie möglich nachholen, wenn sie in die USA einreisen wollen. Allerdings wird in dem CDC-Bericht noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt.

Bosnische Corona Zahlen recht gut

Der Grund für die USA, Bosnien zu einem Hochrisikoland zu erklären soll in den plötzlich ansteigenden Corona-Zahlen liegen. Allerdings sind die Zahlen, darf man Google-Statistik glauben, in Bosnien nicht so schlecht. Die 7-Tage-Inszidenz ist seit Jänner dramatisch von 2341 auf momentane 324 gefallen. In Österreich sieht die Lage schon ein wenig drastischer aus: hier liegt der 7-Tage-Mittelwert bei 11.190.

Weitere Informationen: Centers for Disease Control and Prevention