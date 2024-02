Vater mit beiden Kindern nach Brand spurlos verschwunden

Ein ungewöhnlicher Vorfall hält die Wiener Polizei seit Montag in Atem. Ein 33-jähriger Wiener und seine beiden Kinder, ein fünfjähriger Sohn und eine zweijährige Tochter, sind nach einem Zimmerbrand in ihrem Zuhause in Floridsdorf wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei hat umgehend mit den Ermittlungen begonnen.

Der Montag begann für die Familie wie jeder andere. Der Vater sollte seine Kinder in den Kindergarten bringen, bevor er zur Arbeit ging, während die Mutter ihren eigenen beruflichen Verpflichtungen nachging. Doch im Laufe des Tages wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Die Kinder waren nicht im Kindergarten angekommen und der Vater war nicht auf seiner Arbeitsstelle erschienen.

Brand gelegt?

Die besorgte Mutter machte sich daraufhin sofort auf den Weg nach Hause. In ihrer Wohnung angekommen, bemerkte sie Rauch. Sofort alarmierte sie die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausrückte. Innerhalb einer Stunde war das Feuer gelöscht, doch von der Familie fehlte jede Spur.

In der Vergangenheit war gegen den Vater bereits ein Betretungsverbot verhängt worden, was nun Fragen aufwirft. Hat dieses Verbot etwas mit dem aktuellen Vorfall zu tun? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und lässt keine Möglichkeit unberücksichtigt.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Wiener Polizei ist nach wie vor mit Hochdruck auf der Suche nach dem Vater und den beiden Kindern. Trotz intensiver Ermittlungen fehlt von der Familie bisher jede Spur. „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Familie zu finden“, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Die Ungewissheit um den Verbleib des Vaters und der beiden Kinder hat zu einer großangelegten Fahndung geführt. Die Umstände des Falles werfen viele Fragen auf, die hoffentlich bald beantwortet werden können.