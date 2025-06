Venedig im Ausnahmezustand: Bezos-Hochzeit trifft auf wütende Proteste

Venedig im Ausnahmezustand: Während Jeff Bezos und Lauren Sanchez ihre Luxushochzeit mit 200 Prominenten feiern, formiert sich Protest gegen den Amazon-Gründer.

In Venedig haben die dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten des Amazon-Gründers Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sanchez begonnen. Das Paar traf per Privathubschrauber in der Lagunenstadt ein und setzte die Reise mit einem Boot ins Zentrum fort. Auf die Anreise mit seiner Luxusjacht „Koru“ verzichtete Bezos aus Sicherheitsbedenken. Die Nacht verbrachten der Milliardär und seine zukünftige Ehefrau im Luxushotel Amman. Für die kommenden Tage sind verschiedene Empfänge und Galadinner für die prominenten Gäste vorgesehen. Sämtliche fünf Spitzenhotels der Stadt wurden vom Paar vollständig reserviert.

Hochzeit auf San Giorgio

Die Eheschließung soll morgen im Garten eines früheren Benediktinerklosters auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden, die dem Markusplatz gegenüberliegt. Gegen die extravagante Feier mit über 200 geladenen Gästen waren bereits Tage zuvor Demonstrationen angekündigt worden. Um die angespannte Stimmung zu beruhigen, hat Bezos seine ursprünglich zugesagte finanzielle Unterstützung für Venedig auf drei Millionen Euro erhöht.

📍 Ort des Geschehens

Proteste in Venedig

Wie erwartet wurden die Festlichkeiten von Protestaktionen begleitet. Vor der Basilika San Marco versammelten sich 20 Personen mit Plakaten, auf denen Geldscheine abgebildet waren sowie Parolen gegen den US-Milliardär und für Frieden in Gaza zu lesen waren. Zwei als Brautpaar kostümierte Demonstranten positionierten sich auf einem Podest. Ein junger Mann und eine junge Frau versuchten, zwei der Fahnenstangen vor der Basilika zu erklimmen, wurden jedoch vom Sicherheitspersonal daran gehindert.

Stadt gespalten über Milliardärshochzeit

Die Proteste spiegeln eine tiefere Unzufriedenheit wider, die über den einzelnen Anlass hinausgeht. Auf Bannern und Plakaten forderten Demonstranten höhere Abgaben von Superreichen und kritisierten die Nutzung Venedigs als „Spielplatz für Milliardäre“. Die angespannte Stimmung führte zu kurzfristigen Verlegungen mehrerer Veranstaltungsorte und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in der gesamten Innenstadt.

Wirtschaftliche Auswirkungen umstritten

Während die vollständige Buchung der Luxushotels und die Versorgung der hochkarätigen Gäste kurzfristig erhebliche Einnahmen für lokale Betriebe bringen, sehen Kritiker in solchen Großveranstaltungen eine Verstärkung der sozialen Spaltung und des Drucks auf die Infrastruktur der vom Massentourismus geplagten Stadt. Die von Bezos zugesagte Spendensumme von drei Millionen Euro wird von Aktivisten als unzureichend kritisiert, da sie die strukturellen Probleme des Overtourismus und die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung nicht lösen könne.