Verfolgungsjagd durch Wien: Serbe streitet jetzt alles ab!

In den Abendstunden des vergangenen Freitags entzog sich ein 34-jähriger Serbe einer Routinekontrolle der Polizei und löste damit eine hochgefährliche Verfolgungsjagd mitten in Meidling aus. Bei dem Versuch ihn zu stoppen, riskierten Polizeibeamte ihre eigene Sicherheit und konnten sich nur durch einen gezielten Sprung zur Seite retten.

Fahrt von Meidling bis Landstraße

Der Mann am Steuer des nicht zugelassenen Jaguars ignorierte rote Ampeln, fuhr einen unglücklichen Radfahrer nieder und verursachte einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 46-jährige Radfahrer und eine 52-jährige Fahrzeuginsassin des Unfallautos erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie befinden sich auf dem Wege der Genesung und können voraussichtlich am Sonntag in häusliche Pflege zurückkehren.

Flucht zu Fuß

Erst als der Jaguar frontal mit einem weiteren Wagen am Landstraßer Gürtel kollidierte, endete die waghalsige Flucht. Der flüchtende Serbe versuchte sein Heil in der Flucht zu Fuß, wurde allerdings nur kurze Zeit später von der Polizei gestellt. Trotz seiner Behauptung, lediglich auf der Rückbank gesessen zu haben, identifizierten ihn die Beamten zweifelsfrei als Fahrer des Jaguars. Die Suche nach den angeblich am Lenkrad sitzenden Cousins dauert an.

Wie die Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag mitteilte, war der Wagen zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell zugelassen. Der letzte legale Besitzer des Jaguars gab an, ihn rechtmäßig verkauft zu haben, doch der Pfad, wie das Fahrzeug in die Hände des 34-Jährigen gelangte, bleibt im Dunkeln. Die an dem Fluchtfahrzeug montierten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Überdies besaß der Fahrer keine Führerschein und war laut ärztlichem Befund unter Drogeneinfluss.

Festnahme und Ermittlungen

Nach der Festnahme des Fahrers und der Sicherstellung einer geringen Menge Cannabiskraut im Fahrzeug, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Unfalllenker befindet sich nun in Gewahrsam, während die Behörden versuchen die weiteren Insassen ausfindig zu machen.