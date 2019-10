Verstörende Aufnahmen aus dem Tierversuchslabor! (FOTOS + VIDEO + PDF-DOKUMENT!)

Die Tierschutzvereine Soko Tierschutz und Cruelty Free veröffentlichten verstörende Aufnahmen aus einem deutschen Tierversuchslabor. Die getesteten Produkte kommen auch auf den österreichischen Markt.

Das Familienunternehmen LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) ist eines der größten privaten Tierversuchslabore in Deutschland. Ein Soko-Ermittler schleuste sich dort für Monate ein und sammelte Beweismaterial in Form von Undercover-Fotos, so laut einem Bericht der „Heute“.

Die Ablichtungen zeigen Gewalt, kleine Käfige, brutale Mitarbeiter und vergiftete Tiere gezeigt. Sie sind nichts für schwache Nerven und äußerst verstörend. Im Labor werden, unter anderem für die Pharmaindustrie, Giftigkeitsversuche an Hunden, Katzen, Affen und Kaninchen durchgeführt. Die Produkte werden weltweit vermarktet und auch in Österreich angeboten.

Der Ermittler filmte vom Dezember 2018 bis zum März 2019 heimlich in dem privaten Tierversuchslabor. Sein Fazit: „…unhaltbare Zustände, rechtswidrige Tierhaltung, grausame Versuche und Brutalität gegen die Tiere.“

