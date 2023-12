Video von einer Hochzeit in Kroatien begeistert viele: „Joso hatte nur einen Wunsch..“

In der malerischen Stadt Zadar in Kroatien hat ein Brautpaar mit ihrem ersten Tanz die Herzen der Internetgemeinde erobert. Luce und Joso, ein frisch vermähltes Paar, wählten für ihren ersten Tanz das Lied „Najljepsa si“ des kroatischen Popmusikers Tomislav Ivcic.

Joso, der im Rollstuhl sitzt, ließ sich von seiner körperlichen Einschränkung nicht davon abhalten, diesen besonderen Moment mit seiner Frau zu teilen. Als das Lied begann, kamen Freunde zu Joso und halfen ihm, aus dem Rollstuhl aufzustehen und seine Luce im Stehen zu umarmen.

Ein Video des bewegenden Moments wurde online geteilt und hat seitdem zahlreiche Menschen berührt. „Wir alle haben tausend Wünsche, aber Joso hatte nur einen, mit seiner Luce zu tanzen. Und wenn Sie denken, dass alles unmöglich ist, wird auch das Unmögliche sehr möglich! Der Wunsch überwand die Angst, Träume wurden Wirklichkeit und was danach kam, ließ niemanden gleichgültig. Ein Ausbruch von Emotionen, Liebe, Glück, Dankbarkeit…“, so ein Beitrag in den sozialen Medien.

Dieser besondere Hochzeitstanz hat nicht nur das Brautpaar und ihre Gäste, sondern auch die Internetgemeinde tief bewegt und zeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt.