Vier Doppelpacks in Serie: Messis Torflut lässt Miami jubeln

Mit vier Doppelpacks in Serie stellt Lionel Messi einen neuen MLS-Rekord auf. Der 38-jährige Argentinier führt Inter Miami mit seiner Torflut auf Erfolgskurs.

Lionel Messi schreibt weiter an seiner beeindruckenden MLS-Geschichte. Der argentinische Superstar stellte beim 2:1-Erfolg von Inter Miami gegen New England Revolution einen neuen Liga-Rekord auf: Als erster Spieler überhaupt erzielte er in vier aufeinanderfolgenden MLS-Partien jeweils mehrere Treffer.

Der 38-jährige Ausnahmekönner schnürte in der ersten Halbzeit seinen mittlerweile vierten Doppelpack in Serie und schraubte seine Saisonbilanz auf beachtliche 14 Tore in 15 MLS-Einsätzen. „Ich sage immer wieder, dass Leo ein außergewöhnlicher Spieler ist. Für mich der beste, der diesen Sport jemals gespielt hat“, schwärmte Miamis Cheftrainer Javier Mascherano nach dem Spiel. „Es ist unglaublich, wie er weiterhin Dinge vollbringt, die wir vor vielen Jahren in diesem Stadium seiner Karriere nicht für möglich gehalten hätten. Wir können uns einfach glücklich schätzen, ihn in unseren Reihen zu haben.“

Messis Doppelpack

Der Weltmeister von 2022 brachte seine Mannschaft in der 27. Minute mit einem präzisen Linksschuss im Strafraum in Führung. Nur elf Minuten später veredelte er einen langen Zuspiel von Routinier Sergio Busquets mit einem seiner typischen Schlenzer zum 2:0. Zwar gelang Carles Gil in der 79. Minute noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber, doch Miami verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und kletterte durch den Auswärtssieg auf den fünften Tabellenplatz der Eastern Conference.

Rekordsammlung wächst

Messis aktuelle Torserie reiht sich nahtlos in die Liste seiner MLS-Bestmarken ein. Der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner hält bereits den Ligarekord für die meisten Vorlagen in einem Spiel (fünf) sowie die meisten Torbeteiligungen in einer Partie (sechs) – beide aufgestellt beim 6:2-Kantersieg gegen die New York Red Bulls im vergangenen Mai. Mit insgesamt 58 Torbeteiligungen hat er zudem einen Vereinsrekord für Miami aufgestellt.

Seine beeindruckende Torflut begann der Argentinier im Mai mit Glanzleistungen beim 4:2 gegen Montreal und beim 5:1 gegen Columbus, bevor er mit Miami an der Klub-WM teilnahm. Dort erzielte er in vier Partien einen Treffer, ehe sein Team im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain ausschied.

Nach der Rückkehr in den MLS-Alltag knüpfte Messi nahtlos an seine Topform an und glänzte vergangene Woche beim 4:1-Erfolg gegen Montreal.

Liga-Dominanz und wirtschaftlicher Faktor

Die jüngsten Erfolge des Argentiniers sind Teil einer beeindruckenden Gesamtbilanz: In bisher 37 MLS-Spielen seit seinem Debüt kommt Messi auf insgesamt 29 Tore und 21 Assists. Damit ist er der erste Spieler in der Geschichte Inter Miamis, der die Marke von 50 Torbeteiligungen in der regulären Saison überschritten hat. In der aktuellen Torschützenliste der Liga belegt er Rang zwei.

Der 38-Jährige ist aber nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich ein Phänomen. Mit einem garantierten Jahresgehalt von rund 20,45 Millionen US-Dollar ist Messi der mit Abstand bestbezahlte Spieler der MLS. Zusätzliche Einnahmequellen wie ein Anteil an den MLS Season Pass-Erlösen auf Apple TV und sein exklusiver Ausrüstervertrag mit Adidas könnten seine Gesamteinnahmen während seiner Zeit in den USA auf über 150 Millionen Dollar ansteigen lassen.