Vierjähriger spielt unbeaufsichtigt mit geladener Waffe (VIDEO)

Ein vierjähriger Junge, nur mit einer Windel bekleidet, erschreckte die Mieter:innen im Flur des Wohnhauses, in dem er mit seinem Vater in einem Vorort von Indianapolis (USA) lebt, mit einer geladenen Waffe.

Nachdem der Nachbar Anzeige erstatte, traf die Polizei ein: die Wohnungstür wurde von einem nackten Jungen geöffnet, und erst als die Polizei den Erziehungsberechtigten rief, tauchte der Vater in Unterbekleidung auf, der gerade aufgewacht war.

Einer der Nachbarn sagte in der Sendung, der Junge habe eine mit Munition geladene Waffe auf ihn gerichtet und gesagt: „Schau, was ich habe. Pop, Pop“, berichtet News Nation Now.

Der Vater sagte gegenüber der Polizei, er kümmere sich um seinen Sohn, dessen Mutter woanders lebe und krank sei, er sei selbst krank und er habe keine Ahnung, dass sein Sohn die Wohnung verlasse. Der Vater behauptete, es seien keine Waffen in der Wohnung gewesen, bis der Polizist den Jungen fragte „wo er sein Spielzeug gelassen habe“, ihm eine Faust und zwei Finger in Form einer Waffe zeigte und der Junge mit dem Finger auf den Schreibtisch zeigte.

Der Polizist fand auf dem Tisch eine 9-Millimeter-Smith-and-Wesson-Pistole mit 15 Kugeln im Magazin und einem Gewicht von mehr als zwei Kilogramm.

Der Vater sagte den Beamten, dass sein Cousin manchmal eine Waffe mit Munition bei sich lasse, „wenn er sich psychisch instabil fühle“, aber er könne weder die Adresse, noch die Telefonnummer des Verwandten nennen.

Der 45-jährige Vater, ein verurteilter Verbrecher, der wegen häuslicher Gewalt auf den Prozess wartet, wurde bald wegen zweier Verbrechen angeklagt: Vernachlässigung eines minderjährigen Kindes und Gefährdung durch Nichtbeaufsichtigung einer Schusswaffe.