„Dachte es war Brot“ – Babyleiche in Gefrierfach gefunden

„Ich dachte, es wäre Brot, und dann fand ich ein totes Baby“ – So wurde in Serbien ein Baby von Zoran M. (62), der Vater von vier Kindern ist, gefunden. In seinem Haus in Zemun (Serbien) fand er die Babyleiche in ein Handtuch und Tüten gewickelt in seiner Tiefkühltruhe, berichten serbischen Medien.

„Ich habe den Gefrierschrank gereinigt, er war defekt und kurz davor einzugehen. In der Ecke sah ich etwas eingewickelt in einem Handtuch und mehreren Tüten. Ich öffnete es, es sah aus wie ein Baby, ich schloss es sofort wieder und legte es zurück“, sagt Zoran M.

Er fügt hinzu, dass er unter Schock stand und zuerst seine Kinder zu Mittag essen ließ und darauf wartete, dass sein älterer Sohn von der Arbeit zurückkam.

„Ich war geschockt, in der Zwischenzeit habe ich die jüngeren Kinder essen lassen, sie hatten Hunger. Ich habe mich nicht getraut, ihnen etwas zu sagen. Der ältere Sohn kam von der Arbeit nach Hause, wir haben sofort die Polizei gerufen. Die Kinder öffnen normalerweise den Gefrierschrank nicht, nur den Kühlschrank“ , berichtet er.

Er gab bekannt, dass seine Frau Lidija seit Mai nicht mehr bei ihnen wohnt, und weist darauf hin, dass er in diesem Haus lebt, seit es gebaut wurde, seit ungefähr 60 Jahren.

„Meine Frau lebt seit Mai nicht mehr hier, und ich wohne hier, seit das Haus gebaut wurde, ungefähr 60 Jahre lang. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Frau, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war beim Notar, um eine Unterschrift für die Betreuung der Kinder in Montenegro einzuholen“, berichtet Zoran.

Auf die Frage, ob er wisse, um wessen Baby es sich handelt, sagt er, er bezweifle, dass es sich um „jemanden Unbekannten“ handle.

„Ich kann es nicht sagen, es war jemand, der hier Zugang hatte und meinen Gefrierschrank fand. Ich habe es diesen Sommer auch schon gesehen, aber ich wollte es nicht anfassen, ich dachte es wäre Brot…Im Juni, Juli, sah ich es, nahm etwas Fleisch zum Mittagessen heraus, und nahm mir vor alles andere wegzuwerfen, wenn ich den Gefrierschrank säubere. Dann, als ich ihn zu reinigen begann, warf ich ein paar Erbsen und grüne Bohnen weg, und was ich dann zu sehen bekam war fürchterlich“, sagte er.

Er gab auch bekannt, dass er und seine Frau eine Meinungsverschiedenheit hatten. Sie soll sich mit anderen Männern getroffen haben.

„Meine Frau, die gegangen ist, und ich hatten Meinungsverschiedenheiten, wir haben vier Kinder…Ist in Ordnung dass sie mich stehen gelassen hat, aber die Kinder? Mein älterer Sohn hat Kontakt zu ihr, ich nicht. Wir haben uns mehrmals getrennt, sie kam ein paar Mal um Lebensmittel zu bringen…Früher wohnte sie in der Nähe, jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich Ihnen sagen soll, ich fühle mich nicht gut, ich warte bis die DNA des verstorbenen Babys fertig ist, ich warte auf den Moment, dass man mich kontaktiert und weiter informiert“, sagte Zoran gegenüber den Medien.