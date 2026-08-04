Virales Video nach Tötung eines Katers: Alle vier Männer freigesprochen

Ein virales Video, ein toter Kater und ein Prozess, der ganz Österreich aufwühlte – das Urteil überrascht viele.

Der Fall hatte weit über Österreich hinaus für Bestürzung gesorgt – nun liegt das Urteil vor, und es fiel anders aus, als viele erwartet hatten: Freispruch für alle Angeklagten. Vier Männer standen am Dienstag vor dem Landesgericht Innsbruck, weil sie Ende April in Brixen im Thale den Kater „Schmotzer“ getötet haben sollen. Bereits um 10.30 Uhr war das Verfahren entschieden. In einem der Fälle wurde wegen des Vorwurfs der Nötigung eine Diversion angeordnet – der Betreffende soll eine Person bedroht haben, die zur Polizei gehen wollte.

Vorwürfe & Hintergrund

Bekanntgeworden war der Vorfall Ende April und hatte damals massive Empörung ausgelöst. Den Männern wurde vorgeworfen, versucht zu haben, den Kater mit einem Bolzenschussgerät zu töten. Als das Tier den Angaben zufolge noch lebte und sich bewegte, soll einer der Beschuldigten mit einer Schneeschaufel auf die Katze eingeschlagen haben. Ein weiterer Mann filmte das Geschehen – das Video verbreitete sich im Netz und brachte die Beteiligten schließlich vor Gericht.

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In der Urteilsbegründung hielt das Gericht fest, dass der Einsatz eines Bolzenschussgeräts nicht dem Vorgehen eines Tierquälers entspreche. Darüber hinaus konnte ein Sachverständiger nicht mit Sicherheit feststellen, ob der Kater zum Zeitpunkt der Schaufelschläge noch Schmerzen empfand. Das Gericht ging davon aus, dass die Männer das bereits verletzte Tier aufgefunden hatten – ein Gegenbeweis sei nicht erbracht worden. Die Angeklagten selbst hatten angegeben, sie hätten das Tier „erlösen“ wollen.

Folgen für Angeklagte

Für die Beschuldigten hatte der Fall bereits vor dem Urteil Konsequenzen: Einer von ihnen verlor seine Arbeitsstelle, mehrere Vereine schlossen die Beteiligten aus, und in den sozialen Medien entlud sich ein Sturm der Entrüstung. Der Prozess selbst fand auf Antrag der Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich Tierschützerinnen und Tierschützer zu einer Mahnwache.

Der Freispruch ist rechtskräftig.