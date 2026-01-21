Virus‑Alarm legt Österreich lahm: Über 250.000 liegen flach!

Die Grippewelle rollt mit voller Wucht durch Österreich. Über 253.000 Menschen sind offiziell erkrankt, während ein besonders aggressiver Virusstamm für Besorgnis sorgt.

Die Grippewelle hält Österreich weiter fest im Griff. Mittlerweile sind über 253.000 Menschen offiziell krankgeschrieben, wobei der besonders ansteckende Influenza-Stamm A(H3N2) nach wie vor die Hauptursache darstellt. Die von der Österreichischen Gesundheitskasse erfassten 253.824 Krankheitsfälle bilden jedoch nur einen Teil des tatsächlichen Ausmaßes ab, da weder Schulkinder noch selbständig Tätige in dieser Statistik berücksichtigt werden.

Besondere Sorge bereitet Medizinern die vorherrschende Virusvariante Influenza A(H3N2)subcladeK. Diese zeichnet sich durch ihre hohe Infektiosität aus und kann insbesondere bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Senioren, Personen mit Vorerkrankungen und Kindern zu komplikationsreichen Verläufen führen.

Dramatischer Anstieg

Der Krankenstand in der Bevölkerung nimmt weiter dramatisch zu. Binnen sieben Tagen stieg die Zahl der gemeldeten Erkrankungen um mehr als 28.000 Fälle an. Die Belastung des Gesundheitssystems hat inzwischen ein kritisches Niveau erreicht – in der Klinik Klagenfurt wurde als Reaktion auf den massiven Patientenzustrom bereits wieder eine Maskenpflicht eingeführt.

