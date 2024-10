Vitalik Buterin: Wer ist eigentlich der Mann hinter Ethereum?

Seit 2015 ist der Name Vitalik Buterin im Krypto-Space Programm! Der kanadisch russische Softwareentwickler hat nämlich die Kryptowährung Ether (ETH) und die dazugehörige Plattform Ethereum gegründet. Schon im zarten Alter von 8 Jahren programmierte er seine eigenen Videospiele, elf Jahre später folgte Ethereum.

Eine Erfindung, die ihm Millionen von US-Dollar in seine Kassen spülte. So galt er beispielsweise bereits mit 27 Jahren als einer der jüngsten Milliardäre auf unserem Planeten. Gleichzeitig verzeichnete der Ethereum Dollar Preis vom Startzeitpunkt bis jetzt ein Plus von mehreren 1.000 %! Aber wer ist eigentlich der Mann hinter der auf Blockchain-Technologie basierenden Plattform?

Wer ist die Person hinter dem Ethereum – Vitalik Buterin?

Die stolzen Eltern Dmitriy Buterin (Informatiker) und Natalia Ameline (Wirtschaftsanalystin) durften Vitalik zum ersten Mal am 31.01.1994 in ihren Armen halten. Ihm wurden sozusagen die Grundlagen für Kryptowährungen bereits in die Wiege gelegt. Ob er denselben Weg eingeschlagen hätte, wären seine Eltern in einem anderen Beruf zu Hause gewesen? Fraglich.

Im Laufe der Zeit geriet die russische Wirtschaft zunehmend in Bedrängnis, sodass es im August 1998 zum Höhepunkt der Währungskrise kam. Mit Blick auf eine bessere Zukunft verließen tausende Menschen das Land. Wenige Jahre nach dem Höhepunkt der Krise wanderte Vitalik aus. Im zarten Alter von 6 Jahren zog er mit seiner Familie in Richtung Kanada. Seine Eltern erhofften sich dort bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und eine größere Zukunft für ihren Sohn.

Die Lehrer wurden früh auf Vitalik aufmerksam

Bereits in der dritten Klasse der Abelard School (Privatschule) waren die Lehrer von Vitaliks kognitiven Fähigkeiten beeindruckt. Besonders seine Kopfrechenfähigkeiten standen hierbei im Fokus. Daraufhin beschloss die Familie, gemeinsam mit den Lehrern Vitalik in das Hochbegabtenprogramm der kanadischen Grundschule aufzunehmen. Vitalik selbst verweist heutzutage noch darauf, dass der Schritt in das Hochbegabtenprogramm für ihn der Grundstein seiner Karriere war.

Seine akademische Laufbahn startete Vitalik auf der University of Waterloo, wo er sich für den Studiengang „Informatik“ einschrieb. Er wählte also dieselbe berufliche Laufbahn wie sein Vater. Er war es übrigens auch derjenige, der Vitalik auf die Bitcoin-Technologie und die dahinterliegende Blockchain aufmerksam machte. In den Jahren 2011/12 fand der junge Mann zunehmend Interesse an dem Thema.

Ein junger Mann entdeckt den Krypto-Space

Vitalik studierte die Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie regelrecht und wurde noch im selben Jahr Mitgründer des „Bitcoin Magazine“. Fortan arbeitet Vitalik an mehreren Projekten, die dem Bitcoin-Netzwerk zuzuordnen sind. In seinem persönlichen Studium stellt er schnell die Beschränkung des Bitcoins fest. Zwar sei auf Bitcoin und der dazugehörigen Blockchain bereits vieles möglich, wie die direkte Transaktion zwischen zweier Parteien (Peer-to-Peer), aber für Vitaliks Geschmack war dies noch zu wenig. Sein Traum war es, eine vielseitigere Blockchain-Plattform zu erstellen.

Im Jahr 2013 erreichte Vitalik Buterin einen wichtigen Meilenstein, als er das Thiel Fellowship erhielt. Dieses von Peter Thiel ins Leben gerufene Stipendium im Wert von 100.000 US-Dollar fördert junge Unternehmer darin, ihre formelle Ausbildung zu pausieren und ihre innovativen Projekte voranzutreiben.

Dank dieses Stipendiums konnte Buterin sich voll und ganz der Entwicklung von Ethereum widmen, ausgestattet mit der nötigen Freiheit und den Ressourcen. Im selben Jahr stellte Vitalik in einem grundlegenden Konzept auch das Whitepaper zu Ethereum vor. Diese Plattform sollte die Möglichkeiten der Mutter aller Kryptowährungen (Bitcoin) bei Weitem übertreffen. Ein Alleingang war dies jedoch nicht, er hatte Hilfe von Entwicklern aus der ganzen Welt. Besonders bei Gavin Wood und Joseph Lubin stieß seine Idee auf Interesse.

Buterin wusste die Möglichkeiten des Bitcoins als digitales Zahlungsmittel zu schätzen. Er hob jedoch auch immer wieder hervor, dass Bitcoin eigentlich kaum in der Lage ist, Smart Contracs und dezentrale Anwendungen (dApps) auszuführen. Zwei Aspekte, die er immer wieder in seinen Artikeln und Reden hervorhob! Er wollte mit Ethereum eine Art „Weltcomputer“ erstellen, auf dem jeder intelligente Verträge (Smart Contracts) ohne Einfluss einer Drittpartei abschließen konnte.

2015 läutete den offiziellen Startschuss von Ethereum ein

Sein steigendes Interesse an Kryptowährungen führte letztlich 2014 zum Abbruch seines Informatikstudiums! Vitalik arbeitete unermüdlich an seiner Vision, sodass Ethereum mit seiner ersten Version „Frontier“ im Juli 2015 an den Start ging.

Wie verändert Ethereum die Welt?

Die auf Ethereum laufenden Smart Contracts haben bereits jetzt beispielsweise die Finanz- und auch Versicherungsbranche auf den Kopf gestellt!

Beispiel Versicherungsbranche: Angenommen, ein Versicherungsnehmer der Krankenversicherung XY erkrankt über einen längeren Zeitraum. Er meldet sich bei seiner Versicherung und beantragt Krankengeld. So könnte beispielsweise über ein Smart Contract festgelegt werden: Der Versicherungsnehmer erhält das Krankengeld, wenn er alle Nachweise eingereicht hat.

Das ist nur ein kleines Beispiel! Smart Contracts werden in den nächsten Jahren zunehmend eine größere Rolle in unterschiedlichen Branchen spielen. Sie sind eine einfachere, schnellere und transparentere Methode, wie man Geschäfte in Zukunft ohne Mittelsmänner abwickelt. Wahrscheinlich wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis traditionelle Verträge ganz aus unserem Alltag verschwinden.

Vitalik Buterin gilt als sehr gemeinnütziger Mensch

Tatsächlich kennt niemand das genaue Vermögen von Vitalik, es wird jedoch auf mehrere Milliarden geschätzt. Im Jahr 2021 listet das Magazine Time ihn in den Top 100 der einflussreichsten Menschen auf unserem Planeten. Hält er eigentlich selbst ETH? Ja, laut neuesten Erkenntnissen liegen auf der Krypto-Wallet, die Buterin zugeschrieben wird, circa 275.000 ETH. Laut aktuellen Kurswert (11.07.2024) besitzt Vitalik als Ether im Wert von 788 Millionen Euro. Achtung! Kryptowährungen wie ETH gelten als sehr volatil. Aufgrund der Marktschwankungen können die Preise innerhalb kürzester Zeit stark steigen oder sinken.

Dennoch lebt er kein Leben in Saus und Braus, sondern gilt als sehr gemeinnütziger Mensch! 2017 ließ er Ether im Wert von 763.970 US-Dollar in die Kassen des Machine Intelligence Research Institute fließen. In Zeiten von Covid-19 spendete Buterin beispielsweise über 1 Milliarde US-Dollar zur Bekämpfung der Pandemie in Indien. Auch die Ukraine unterstützte er im Jahr 2022 mit einer Spende von 5 Millionen US-Dollar.

Vitalik Buterins Geschichte ist eine inspirierende Reise von einem talentierten Schüler zu einem einflussreichen Visionär und Philanthropen. Sein unermüdlicher Einsatz und seine Leidenschaft für Blockchain-Technologie haben nicht nur zur Schaffung von Ethereum geführt, sondern auch die Welt der Kryptowährungen und dezentralen Anwendungen revolutioniert.