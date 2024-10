10-jähriger bricht Studium nach 6 Jahren ab (VIDEOS)

Das belgische Wunderkind Laurent Simons, machte weltweit Schlagzeilen, als er auf dem Weg war, der jüngste Universitätsabsolvent der Welt zu werden. Doch sein akademischer Werdegang an der Technischen Universität Eindhoven nahm eine unerwartete Wendung. Aufgrund von Uneinigkeiten über den Zeitpunkt seines Abschlusses beendete der hochbegabte Junge seine Studien vorzeitig.

Ursprünglicher Plan war der Abschluss mit 9

Ursprünglich war geplant, dass Laurent sein Studium der Elektrotechnik noch vor seinem zehnten Geburtstag abschließt, was ihn weltweit zum jüngsten Absolventen gemacht hätte. Doch die Universität führte an, dass dies angesichts der vielen noch ausstehenden Prüfungen vor seinem Geburtstag am 26. Dezember nicht mehr realisierbar sei. Als Alternative bot man ihm an, sein Studium bis Mitte 2020 in einem beschleunigten Programm abzuschließen. Seine Eltern entschieden jedoch, dieses Angebot abzulehnen, was das Ende für Lorens akademische Pläne an dieser Universität bedeutete.

Laurents Eltern wollen seine Kindheit schützen

Laurent, dessen Talent schon früh von Lehrern und seinen Großeltern erkannt wurde, ist ein großer Fan von Nikola Tesla. Er hegt den Traum, in Zukunft künstliche Organe und schließlich einen vollständigen künstlichen Körper zu entwickeln. Trotz des Abbruchs in Eindhoven planen seine Eltern, ihm den Einstieg in ein Promotionsprogramm an einer anderen Universität zu ermöglichen. Sie legen dabei großen Wert auf eine Balance zwischen Lorens beeindruckenden Fähigkeiten und seiner Kindheit. „Unser Ziel ist es, die Balance zwischen seinen herausragenden Talenten und seiner Kindheit zu wahren“, betonte sein Vater.

Jüngster Uni-Absolvent war 10 Jahre alt

Es braucht die richtigen Rahmenbedingungen und Entscheidungen, um solche Talente sinnvoll zu fördern. Während der amerikanische Rekordhalter Michael Kearney, der mit zehn Jahren und vier Monaten seinen Abschluss machte, einen anderen Weg ging, bleiben Laurents Eltern zuversichtlich, dass sie einen Weg finden werden, der die Entwicklung ihres Sohnes als Forscher unterstützt und gleichzeitig sein kindliches Wachstum fördert.