Vlahovics Siegestor und Botschaft an NBA-Star Jokic! (VIDEO)

In der olympischen Saison entstanden Freundschaften, die kaum jemand auf dem Schirm hatte. Dusan Vlahovic, der Stürmerstar von Juventus Turin, hat nicht nur mit seinem entscheidenden Tor seiner Mannschaft den Sieg im italienischen Pokalfinale gegen Atalanta beschert, sondern auch durch eine herzliche Botschaft an Basketballer Nikola Jokic für Aufmerksamkeit gesorgt. Der serbische Nationalspieler, der in der entscheidenden Schlacht für das 1:0 sorgte, nutzte die Gelegenheit, um seinem Landsmann und NBA-Spieler einen motivierenden Gruß zu senden.

Ein entscheidender Moment auf dem Platz

Die Spannung war groß, als Juventus und Atalanta aufeinandertrafen. Der Ausgang des Spiels wurde schließlich in der vierten Spielminute durch eine außergewöhnliche Aktion entschieden. Eine perfekt getimte Weiterleitung von Andrea Cambiaso erreichte Vlahovic, der sich sofort auf den Weg machte und die gegnerischen Verteidiger hinter sich ließ. Trotz der Anstrengungen des schwedischen Verteidigers Isak Hien, konnte dieser den serbischen Angreifer nicht aufhalten, der sicher vor dem Torhüter von Atalanta, Marco Carnesecchi, auftauchte und den Ball ins Netz schoss.

Eine Botschaft, die verbindet

Nach dem Spiel zeigte sich Vlahovic überglücklich und nutzte den Moment, um sich direkt an Nikola Jokic zu wenden. „Ich möchte eine Botschaft senden; wir hoffen, dass du das sechste Spiel gewinnst und ins Halbfinale gegen Dallas oder vielleicht Oklahoma ziehst, nicht wahr?“, gab der Fußballer zum Besten.