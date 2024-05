Wien wird zur drittgrößten Stadt für Serben weltweit

Im Rahmen einer fortschreitenden globalen Migration wird Österreichs Bevölkerungsstruktur zunehmend vielfältiger. Laut den neuesten Daten der Statistik Austria, hat die Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund merklich zugenommen. Heutzutage stammt mehr als jeder sechste Bewohner des Landes aus dem Ausland, was die kulturelle Landschaft Österreichs prägend verändert.

Die top drei ausländischen Gemeinschaften

Innerhalb dieser Gruppe ragen insbesondere drei Nationalitäten heraus: Deutsche, Rumänen und Serben. Dabei führen die Deutschen das Feld mit 208.768 Personen an, gefolgt von den Rumänen mit 131.788. Serben nehmen mit 122.116 Menschen die dritte Position ein. Diese Zahlen verdeutlichen, welche Nationalitäten am stärksten zur Diversität Österreichs beitragen.

Bevölkerungszuwachs und Prognosen

Zum Stichtag 1. Januar 2021 verzeichnete Österreich eine Gesamtbevölkerung von 8.933.346 Menschen, ein Plus von 32.282 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Tendenz zeigt, dass Österreich sich auf dem Weg zu einer noch multikultureller geprägten Gesellschaft befindet, mit einer Bevölkerung, die bald die Neun-Millionen-Marke erreichen könnte.

Serbische Gemeinschaft: Eine tiefgehende Betrachtung

Wenn man die serbische Bevölkerung genauer betrachtet, offenbart sich eine bemerkenswerte Tatsache: Berücksichtigt man sowohl Bürger mit serbischer als auch österreichischer Staatsbürgerschaft, so zählt die serbische Gemeinschaft in Österreich rund 300.000 Personen. Besonders in Wien macht sich diese Präsenz deutlich. Mit etwa 200.000 Serben avanciert die Stadt zum „Dreh- und Angelpunkt“ der serbischen Diaspora, wodurch Wien inoffiziell als der drittgrößte serbische Stadt der Welt gilt. Nach Belgrad und Novi Sad ist es der Ort, an dem Serbisch, gleich nach Deutsch, am meisten gesprochen wird.

Diese Zahlen zeigen nicht nur die quantitative, sondern auch die qualitative Bedeutung der serbischen und anderer ausländischer Gemeinschaften für die österreichische Gesellschaft. Ihre Präsenz trägt erheblich zur kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Dynamik des Landes bei.