Volksschüler sorgen für Brand in Kirche und Schule

**Feuer in der Kirche, Rauch in der Schule – zwei Buben aus Tirol sorgen für Fassungslosigkeit in ihrer Gemeinde.**

Zwei Buben im Alter von sieben und zehn Jahren stehen in der Tiroler Gemeinde Absam im Verdacht, in der örtlichen Pfarrkirche mutwillig Gegenstände angezündet und dabei erheblichen Sachschaden verursacht zu haben. Auf die Spur der jungen Tatverdächtigen kamen die Ermittler, nachdem am Dienstagnachmittag in einer Schule in Absam ein Mistkübel in Brand gesetzt worden war – bei den daraufhin eingeleiteten Nachforschungen gerieten die beiden Kinder rasch ins Visier der Polizei.

Vorfälle in der Kirche

Den Angaben der Polizei zufolge ereigneten sich die Vorfälle in der Kirche bereits am vorangegangenen Sonntag. Die Buben zündeten dabei eine Blumenvase mit Kunstblumen an, rissen mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern und steckten diese sowie religiöse Kärtchen in Brand. Darüber hinaus schütteten sie Desinfektionsmittel aus und leerten einen Weihwasserkessel auf dem Kirchenboden aus. Der entstandene Schaden wird als beträchtlich eingestuft.

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Im Zuge der Befragung gestanden die Kinder schließlich beide Taten – sowohl den Schulbrand als auch die Vorfälle in der Kirche.