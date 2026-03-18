Starker Wind mit 80 km/h: Gondel löst sich von Seilbahn (VIDEO)

Eine abgerissene Gondel, ein verschneiter Hang, Rettungskräfte im Einsatz – in Engelberg spielten sich dramatische Szenen ab.

Im Schweizer Skigebiet Engelberg-Titlis im Kanton Obwalden ist am Mittwoch eine Gondel von einer Seilbahn abgestürzt. Trotz Windböen, die stellenweise Geschwindigkeiten von über 80 km/h erreichten, waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Anlagen des 82 Pistenkilometer umfassenden Skigebiets in Betrieb.

Gondel löst sich

Die Gondelbahn „Titlis Xpress Trübsee“ war nach eigenen Angaben des Skigebiets auf dessen Website aufgrund des starken Windes bereits außer Betrieb gesetzt worden. Kurz nach 11 Uhr soll sich von dieser Anlage oberhalb der Mittelstation eine Kabine gelöst haben – so schilderte es ein Augenzeuge gegenüber dem Schweizer Portal „20min“.

Videoaufnahmen dokumentieren den Vorfall: Darauf ist zu sehen, wie die abgerissene Gondel einen verschneiten Hang neben der Piste hinabstürzt und sich dabei mehrfach überschlägt. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde bei dem Unfall mindestens eine Person verletzt.

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Reanimation am Hang

Weitere Aufnahmen vom Unfallort zeigen Rettungskräfte, die an einer Person am Hang Reanimationsmaßnahmen durchführen. Auch die Landung eines Rettungshubschraubers ist auf den Bildern zu sehen.