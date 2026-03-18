Warum Graz bald Millionen Mücken aussetzt – und wie das helfen soll

Graz rüstet auf: Millionen sterile Mücken, neue Kanaldeckel-Technik und Fallen in Schulen – die Stadt erklärt der Tigermücke den Krieg.

Bereits vergangenen Sommer wurden rund 600.000 männliche Tigermücken im Labor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mittels Röntgenstrahlung sterilisiert und anschließend in einem Testgebiet in Graz freigelassen. Der Gedanke dahinter: Weibchen, die sich mit diesen unfruchtbaren Männchen paaren, bringen keinen Nachwuchs zur Welt – und tatsächlich zeigte sich der Ansatz als wirksam. Durch die sogenannte SIT-Methode (Sterile-Insekten-Technik) ließ sich die Mückenpopulation im Testgebiet messbar reduzieren.

Der Hintergrund der umfangreichen Bekämpfungsmaßnahmen: Die Asiatische Tigermücke gilt als mögliche Überträgerin von über 20 verschiedenen Krankheitserregern, darunter Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Viren. In Österreich ist bislang zwar keine lokale Übertragung dieser Krankheiten durch die Tigermücke dokumentiert, doch die rasche Ausbreitung der Art in Graz hat die Behörden veranlasst, frühzeitig gegenzusteuern.

Seit dem Jahr 2021, als in Graz erstmals eine Tigermücke entdeckt wurde, hat sich die steirische Landeshauptstadt zum österreichischen Schwerpunkt dieser invasiven Art entwickelt. „Die Tigermücke ist gekommen, um zu bleiben. Die Veränderung der klimatischen Verhältnisse hat dazu geführt, dass sie sich bei uns sehr wohl fühlt“, sagt Eva Winter vom Gesundheitsamt Graz.

Massiver Ausbau

Bereits im Jänner war bekanntgegeben worden, dass das Programm in diesem Jahr deutlich ausgebaut werden soll. Am Dienstag präsentierten Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sowie Eva Winter und Erwin Wieser vom Gesundheitsamt Graz die konkreten Pläne. Vorgesehen ist, heuer etwa zehnmal so viele sterile Tigermückenmännchen wie im Vorjahr auszusetzen – die Rede ist von sechs bis acht Millionen Tieren.

Besonders stark betroffen sind mehrere Stadtteile im Süden von Graz. Bei der Auswahl der Einsatzgebiete stützt man sich erneut auf die Expertise der IAEA. Wieser erklärt: „Außerdem ziehen wir die Daten von Mosquito Alert heran, wo ja jeder die Sichtung einer Tigermücke online einmelden kann.“ Im Verlauf des Sommers soll flexibel auf die jeweilige Entwicklung reagiert und der Einsatz der Mücken entsprechend angepasst werden. Für die Beschaffung stehen in diesem Jahr rund 150.000 Euro bereit.

Neue Methoden

Doch damit erschöpfen sich die Neuerungen nicht: Parallel zur SIT-Methode erprobt Graz heuer in Zusammenarbeit mit der Universität Kopenhagen ein weiteres Verfahren. An 50 Kanaldeckeln in zwei Straßenzügen wird das sogenannte „ZikaSeal-System“ installiert, das die Kanalschächte verschließt – jene Stellen, an denen Tigermücken bevorzugt ihre Eier ablegen. Bei Regen öffnet sich der Mechanismus automatisch, sodass das Wasser weiterhin abfließen kann. Bewährt sich das System im Praxistest, könnte es langfristig eine aufwendigere Maßnahme ersetzen.

Vorerst bleibt jedoch auch der bisherige Ansatz bestehen: Ein Mitarbeiter der Holding Graz legt im Sommer tausende Kilometer zurück, um in besonders belasteten Gebieten das Larvizid BTI (biologisches Bekämpfungsmittel gegen Mückenlarven) in die Gullys einzubringen. Diese Schächte sind für Tigermücken als Eiablageplätze besonders attraktiv, wie Wieser erläutert. Neu hinzu kommt in diesem Jahr außerdem, dass ausgewählte Schulen und Kindergärten mit professionellen Fallen ausgestattet werden, um die Mücken direkt vor Ort einzudämmen.

Ohne die aktive Beteiligung der Grazer Bevölkerung lässt sich das Problem allerdings nicht lösen. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheint, zählt laut Fachleuten nach wie vor zu den wirkungsvollsten Maßnahmen überhaupt. „Die Bereitschaft zur offenen Gartentür ist für uns besonders wichtig“, betont Wieser. Er und seine Kollegen besuchen regelmäßig Häuser und Gärten, um potenzielle Brutstätten aufzuspüren und zu beseitigen, und haben dabei stets praktische Tipps zur Vorbeugung im Gepäck – stoßen damit aber, wie sie bedauernd berichten, nicht überall auf Gegenliebe.