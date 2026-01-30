Während USA eskaliert: So streng sind Waffenregeln für Österreichs Beamte

Der Schusswaffeneinsatz durch Polizeibeamte unterliegt in Österreich äußerst strengen Vorschriften. Das Innenministerium betont, dass Beamte nur dann zur Waffe greifen dürfen, wenn dies zum Schutz von Menschenleben „absolut notwendig ist“. Außerhalb von Notwehrsituationen muss der Einsatz der Schusswaffe zudem explizit angekündigt werden, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums hervorgeht.

Vor jedem Waffeneinsatz wird grundsätzlich geprüft, ob weniger einschneidende Maßnahmen wie verbale Kommunikation oder körperliche Zwangsanwendung ausreichen könnten. Sobald der beabsichtigte Zweck erreicht ist oder sich als unerreichbar erweist, muss der Schusswaffengebrauch umgehend eingestellt werden.

US-Kontroverse

In den USA hingegen haben Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) zwei Todesopfer gefordert, was eine Debatte über verschärfte Einsatzregeln ausgelöst hat. Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat, verkündete bereits eine Kompromisslösung mit dem Weißen Haus.

Besonders dramatisch stellt sich die Lage in Minneapolis und in Minnesota dar, wo sich Einwohner nach eigenen Angaben „terrorisiert“ fühlen. Bürgermeister Jacob Frey von Minneapolis beschrieb die Situation als „Invasion“ durch „3000 bis 4000 Einsatzkräfte“ der Bundesregierung.

Österreichs Kontrollen

Die österreichischen Polizeikräfte setzen Schusswaffen nur in Ausnahmefällen ein. Waffengebrauch mit lebensgefährlichen oder tödlichen Folgen wird durch die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) untersucht, wobei auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird.

Selbst der Einsatz von weniger gefährlichen Mitteln wie Pfefferspray oder Tasern ist an rechtliche Voraussetzungen gebunden und muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

Die aktuellen Debatten in den USA über Schusswaffengebrauch und angestrebte Reformen stehen in deutlichem Gegensatz zu den restriktiven Regelungen in Österreich.

