Warum feiern wir heute die Heiligen Drei Könige?

Der 6. Jänner ist im Christentum ein sehr wichtiges Datum, da die Katholiken neben dem orthodoxen Weihnachtsfest die Heiligen Drei Könige, das Dreikönigsfest, feiern. Caspar, Melchior und Balthasar sind Könige oder Weise, die laut dem Evangelium kamen, um Jesus Christus nach seiner Geburt in Bethlehem anzubeten.

Das griechische Wort „magoi“ steht im Text des Evangeliums für Weise, die verschiedene Bedeutungen haben: Weise, Gelehrte, Sternenleser, Zauberer etc., und höchstwahrscheinlich aus Persien stammen. Dies sind die Menschen, die es verstanden, die Geheimnisse der menschlichen Weisheit zu entschlüsseln und Zeichen in der Natur zu sehen. Sie suchten nach der Wahrheit über sich selbst und das Universum.

Sie wussten daher, dass Jesus geboren wird und verließen ihre Häuser und Besitztümer und machten sich auf den Weg. Von weit her kamen sie nach Bethlehem.

In der christlichen Tradition haben zwei Theologen aus dem dritten Jahrhundert, Origenes und Tertullian, zur Entstehung des heutigen Bildes der „drei Könige“ beigetragen. Origenes wird zugeschrieben, die drei Gaben symbolisch interpretiert zu haben: Das Gold bezieht sich auf Jesu königliche Würde, der Weihrauch auf seine Göttlichkeit und die Myrrhe auf seinen Tod.

Nach dem Matthäusevangelium kamen die Weisen, dem Stern von Bethlehem folgend, aus dem Osten nach Jerusalem, um Christus anzubeten. Sie wurden in Jerusalem von König Herodes empfangen, der sie dazu verleiten wollte, ihm den Ort zu nennen, an dem Jesus geboren wurde, damit er ihn töten könne.

Als sie Jesus fanden, überreichten Caspar, Melchior und Balthasar ihm drei Geschenke: Weihrauch wie für einen Gott, Gold wie für einen König und edle Salbe – Myrrhe wie für einen Menschen. Dann befahl Gott ihnen, nicht zu Herodes zurückzukehren, also kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.

Die drei Könige sind Repräsentanten der heidnischen Völker, die Gott in sein Reich berufen hat, indem er ihnen die Geburt des Retters, des Herrn, ankündigte. Der Überlieferung nach wurden ihre Reliquien nach dem Tod der drei Könige nach Konstantinopel gebracht. Nachdem sie von Hl. Helena gefunden wurden, wurden sie nach Mailand und dann in den Dom in der deutschen Stadt Köln versetzt, wo sie sich noch heute befinden.

Melchior ist der Schutzpatron der Reisenden und des Weltjugendtags, und Balthasar ist der Schutzpatron der Menschen mit Epilepsie. Der Festtag wird in der katholischen Kirche am 6. Jänner als Fest der Erscheinung des Herrn gefeiert.

Der Dreikönigstag ist ein christlicher Feiertag, der die Offenbarung Gottes an die Menschheit in menschlicher Gestalt, in der Person von Jesus Christus, feiert. Die erste Erwähnung des Dreikönigsfestes findet sich um die Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert im Text Clemens von Alexandria. Die erste Erwähnung als offizieller Kirchenfeiertag stammt aus der Mitte des 4. Jahrhunderts.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil endet die Weihnachtszeit am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag, und an diesem Sonntag wird die Taufe des Herrn gefeiert.