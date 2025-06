Warum ist das Meer salzig? Forscher lösen uraltes Rätsel

Warum man im Meer leichter schwimmt und wieso die Ostsee anders ist: Der Salzgehalt unserer Ozeane erzählt eine Geschichte von Jahrmillionen.

Der Salzgehalt im Meer, auch als Salinität bezeichnet, beträgt durchschnittlich 35 Promille und wird in Gramm pro Kilogramm oder Teilen pro Tausend gemessen. Besonders salzhaltig sind jene Gewässer, die weniger Niederschlag erhalten, kaum Flusszuflüsse aufweisen und starker Verdunstung ausgesetzt sind. Die Ostsee hingegen weist mit nur 6 Promille den niedrigsten Salzgehalt auf.

Der hohe Salzanteil im Meerwasser erleichtert übrigens das Schwimmen erheblich – wer je versucht hat, im Meer schwimmen zu lernen, weiß diesen natürlichen Auftrieb zu schätzen. Die heilsamen Eigenschaften des mineralreichen Meerwassers sind seit Jahrhunderten bekannt und haben bis heute nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt.

Jahrmillionenalter Prozess

Die Entstehung des Salzgehalts in unseren Weltmeeren ist ein jahrmillionenalter Prozess. Kontinuierlich transportieren Flüsse Mineralien und Salze in die Ozeane. Während das Wasser verdunstet, bleiben die gelösten Salze zurück und erhöhen so stetig die Konzentration im verbleibenden Wasser.

Zusätzlich tragen geologische Prozesse zur Salzanreicherung bei: Die Abkühlung magmatischer Gesteine der Erdkruste, Verwitterungsprozesse am Meeresboden sowie unterseeische Vulkanaktivität setzen weitere Salze und Mineralien frei.

Biologische Einflüsse

Auch die Meeresbewohner selbst beeinflussen die chemische Zusammensetzung des Wassers. Zahlreiche Meeresorganismen nehmen bestimmte chemische Elemente auf und scheiden andere aus, was die Konzentration verschiedener Stoffe im Meer verändert. Interessanterweise gibt es jedoch keinen Organismus, der Natriumchlorid – also gewöhnliches Kochsalz – aus dem Wasser filtert.

Der heutige Salzgehalt der Meere ist so hoch, dass Meerwasser für den menschlichen Verzehr ungeeignet ist. Dennoch lässt sich das Meerwasser anderweitig nutzen: Aus einem einzigen Liter können etwa 35 Gramm Kochsalz gewonnen werden – ein Verfahren, das in manchen Küstenregionen seit Jahrtausenden praktiziert wird.

Das besondere Ökosystem der Ostsee

Die Ostsee ist ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität mariner Salzgehalte. Ihr Salzgehalt nimmt von Westen nach Osten deutlich ab. Während in der Nähe Dänemarks noch bis zu 20 Promille gemessen werden, sinkt der Wert in Richtung Finnland auf nur zwei bis fünf Promille. Diese Variabilität entsteht durch den hohen Süßwasserzufluss zahlreicher Flüsse im östlichen Bereich bei gleichzeitig begrenztem Zustrom von salzhaltigem Nordseewasser.

Diese ausgeprägte Salzschichtung führt zu deutlichen Unterschieden in der Artenvielfalt: Im salzigeren Westen der Ostsee leben wesentlich mehr Arten als im süßeren Osten, wo nur noch wenige spezialisierte Meeresorganismen überleben können.

Klimawandel verändert die Salzbalance

Der Klimawandel beeinflusst die Salzverteilung in den Weltmeeren bereits messbar. In der Ostsee lässt sich seit den 1980er Jahren ein Rückgang des Oberflächensalzgehalts bei gleichzeitigem Anstieg der Salzkonzentration am Meeresboden beobachten. Diese Veränderung der Wasserschichtung hat weitreichende Auswirkungen auf das marine Ökosystem.

Besonders problematisch: Nährstoffe und Schadstoffe können bis zu 30 Jahre im Ostseewasser verbleiben, was das empfindliche Gleichgewicht zusätzlich belastet. Wissenschaftler erforschen derzeit intensiv, wie sich diese durch den Klimawandel verstärkten Salzgehaltsschwankungen langfristig auf die Lebensbedingungen der Meeresorganismen auswirken werden.