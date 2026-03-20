Was sich beim Auto‑Pickerl ändert – alle Details

Österreichs Autofahrer müssen seltener zur Überprüfung – ein neues System krempelt die Pickerl-Pflicht grundlegend um.

Ein zentrales Element des Ende 2025 vorgestellten Entbürokratisierungspakets der Bundesregierung nimmt nun konkrete Gestalt an: Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) übermittelt die entsprechende Novelle des Kraftfahrzeuggesetzes am Freitag an die Koalitionspartner zur Koordinierung, wie das Verkehrsministerium auf Anfrage mitteilte. Das Inkrafttreten ist für Spätherbst oder Winter angepeilt – jedenfalls noch im laufenden Jahr.

„Mit dem neuen Pickerl-Intervall streichen wir unnötige Bürokratie und sparen Menschen wie den Betrieben in Österreich viel Geld“, erklärt Hanke. „Und wir investieren hier direkt in die Lebenszeit der Österreicherinnen und Österreicher – denn Zeit ist Geld, und wir gehen verantwortungsvoll damit um“, so der Minister weiter.

Neue Prüfintervalle

Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet die Reform konkret: Die Pflicht zur §57a-Begutachtung (Pickerl-Überprüfung) greift künftig seltener. Bei einem Neuwagen ist die erste Überprüfung erst nach vier statt bisher drei Jahren fällig. Anschließend gilt ein Zwei-Jahres-Rhythmus, bis das Fahrzeug zehn Jahre alt ist – ab diesem Zeitpunkt ist weiterhin eine jährliche Kontrolle vorgeschrieben, die bislang allerdings schon nach fünf Jahren einsetzte.

Dass die großzügigeren Intervalle die Verkehrssicherheit gefährden könnten, hatte Hanke bereits im Dezember zurückgewiesen: „Autos sind heute nicht mehr so anfällig wie in den 80er-Jahren. Moderne Fahrzeuge zeigen durch Assistenzsysteme Sicherheitsprobleme früh an – vom Reifendruck über den Ölstand bis zu technischen Warnungen. Deshalb können wir die Pickerl-Intervalle verlängern.“

Im Detail ersetzt ein 4-2-2-2-1-System die bisherige 3-2-1-Regelung. Die Erstbegutachtung ist demnach nach vier Jahren vorgesehen, gefolgt von jeweils zweijährigen Abständen bis zur Zehn-Jahres-Grenze, ab der eine jährliche Prüfpflicht gilt. In den ersten zehn Jahren entfallen im Vergleich zur bisherigen Regelung insgesamt drei Überprüfungen – ein handfester finanzieller Vorteil für Fahrzeughalter.

Digitale Plakette

Die Neuregelung orientiert sich an Prüfzyklen, die in zahlreichen anderen europäischen Ländern bereits gängige Praxis sind. Sie gilt für alle Fahrzeuge, wobei das Datum der Erstzulassung maßgeblich ist. Darüber hinaus wird die Prüfplakette digitalisiert und klebt künftig nicht mehr physisch an der Windschutzscheibe. Die Umstellung erfordert zwar einen gewissen Vorbereitungsaufwand, entlastet auf Dauer aber auch die Werkstätten.

Bereits Ende Februar hatte Hanke die Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht. Diese sieht unter anderem eine Helmpflicht für E-Scooter-Nutzer bis 16 Jahre ab 1. Mai sowie ein Verbot für E-Mopeds auf Radwegen ab 1. Oktober vor.