Wasserknappheit: Hier drohen jetzt Strafen fürs Autowaschen

Wegen akuter Wasserknappheit hat die niederösterreichische Gemeinde Weinzierl am Walde im Bezirk Krems-Land in zehn Katastralgemeinden strikte Einschränkungen bei der Wassernutzung erlassen. Mit sofortiger Wirkung ist es den Bewohnern der betroffenen Ortschaften untersagt, Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz für das Bewässern von Rasenflächen oder das Waschen von Fahrzeugen zu entnehmen. Die entsprechende ortspolizeiliche Verordnung gilt „bis auf Widerruf in Kraft“.

Wer sich nicht daran hält, begeht eine Verwaltungsübertretung und „wird nach den Bestimmungen des NÖ Wasserleitungsgesetzes bestraft“.

Zehn Gemeinden betroffen

Betroffen von den Einschränkungen sind die Katastralgemeinden Weinzierl, Maigen, Lobendorf, Großheinrichschlag, St. Johann, Himberg, Schoberhof, Wolfenreith, Habruck und Neudsiedl. Hintergrund der Maßnahmen ist die anhaltende Hitze- und Trockenperiode, unter der die Region aktuell leidet.

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Während sich bereits mehrere Gemeinden über Facebook und andere soziale Netzwerke mit Appellen zum Wassersparen an die Bevölkerung gewandt haben, geht Weinzierl am Walde mit verbindlichen Verboten deutlich weiter, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.