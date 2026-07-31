Nicht zum Verkauf!“: Uefa veröffentlicht Statement zum WM-Boykott

55 Verbände, eine Stimme, ein Ultimatum: Europa stellt sich gegen Infantino – und droht mit dem größten Boykott der WM-Geschichte.

Alle 55 Mitgliedsverbände der Uefa haben einstimmig für die Unterstützung eines WM-Boykotts votiert. Auslöser ist der Plan von Fifa-Präsident Gianni Infantino, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu veräußern. Nach einem Dringlichkeitstreffen bestätigte der europäische Dachverband das geschlossene Votum in einem offiziellen Statement.

Darin heißt es: „Als Konsequenz der heutigen Beratungen werden keine Uefa-Nationalmannschaften an Fifa-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Pläne weiterverfolgt werden – es sei denn, der Vorschlag wird vollständig zurückgezogen und die Fifa gibt verbindliche Garantien ab, dass sie ihre Führungsstrukturen oder Wettbewerbe niemals wieder für privates Eigentum öffnen wird.“

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Breite Allianz

Rückendeckung erhält die Uefa vom Kontinentalverband Concacaf, zuständig für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik. Auch dieser lehnt Infantinos Investorenpläne nach einer gemeinsamen Sitzung geschlossen ab. Zusammen bringen Europäer und Nordamerikaner 96 Stimmen auf die Waage – eine Mehrheit für den Fifa-Boss dürfte damit kaum noch erreichbar sein.

Die Uefa bekräftigt in ihrem Statement: „Die Uefa und ihre Mitgliedsverbände werden diese Pläne mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Manche Dinge sind schlicht zu wichtig, um sie zu verkaufen. Die Fifa-Weltmeisterschaft gehört dem Fußball – solange Europa eine Stimme hat, wird sie niemals zum Verkauf stehen.“

Der Verband lässt dabei keinen Zweifel an seiner Haltung: „Die Weltmeisterschaft darf nicht wie ein Anlageprodukt behandelt werden. Sie ist eines der größten Vermächtnisse des Fußballs. Über Generationen hinweg wurde sie von Spielern, Nationalmannschaften und Fans auf allen Kontinenten aufgebaut – kein Teil dieses Erbes darf jemals an private Investoren abgegeben werden.“

Infantinos Vorgehen

Scharfe Kritik richtet die Uefa zudem gegen die Art und Weise, wie Infantino die Pläne offenbar im Alleingang vorangetrieben hat. In dem Statement heißt es: „Es ist sowohl unverantwortlich als auch nicht zu rechtfertigen, dass ein Vorschlag von derart weitreichender Bedeutung für den Fußball im Geheimen entwickelt und beinahe zur Abstimmung gebracht wurde, ohne diejenigen ernsthaft einzubeziehen, die mit der Verantwortung für den Sport betraut sind.“ Die Uefa wertet dies als „schwerwiegendes Versagen der Führung“ und eine Aufgabe der Fifa-Pflicht als Hüterin des Weltfußballs.

Den 211 Mitgliedsverbänden hat Infantino eine Frist bis zum 19. September gesetzt, um seinen Plänen zuzustimmen – verbunden mit dem Versprechen einer Sonderzahlung. Die Uefa erklärt dazu: „Den nationalen Verbänden auf der ganzen Welt wird nun ein Ultimatum gestellt: Entweder sie akzeptieren die unumkehrbare Beteiligung privater Investoren an den bedeutendsten Wettbewerben des Fußballs – oder sie müssen die Konsequenzen tragen. Das ist keine demokratische Entscheidung, sondern eine Form der Einschüchterung – ein Akt der Nötigung, der einer Institution unwürdig ist, die den Weltfußball verwalten soll.“