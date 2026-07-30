Vom Pilger zum Vandalen von Medjugorje – „Würde es wieder tun“

Einst pilgerte er zu Fuß nach Medjugorje – jetzt steht er wegen Brandstiftung und Vandalismus dort vor Gericht.

Ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger hat vor dem Gerichtshof von Bosnien und Herzegowina gestanden, mehrere Marienstatuen in Medjugorje mit Farbe beschmiert und den Außenaltar der Kirche des heiligen Jakobus in Brand gesetzt zu haben. Das teilte seine Verteidigerin Danisa Gacanin nach einer rund 15-minütigen Anhörung mit. Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak räumte die Verwüstung der religiösen Stätten ein – Reue zeigt er allerdings keine.

Im Gegenteil: Nach eigenen Angaben würde er seine Taten jederzeit wiederholen. Als Beweggrund führte der Beschuldigte an, er sei überzeugt, dass die angeblichen Marienerscheinungen in Medjugorje sowie die Aussagen der Seher auf einer Täuschung beruhten. Mit seinen Aktionen habe er die Öffentlichkeit auf diese Behauptungen aufmerksam machen wollen.

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Geplante Verwüstung

Dem Polen wird zur Last gelegt, in der Nacht auf Dienstag mehrere Marienstatuen auf dem Erscheinungsberg Podbrdo sowie beim Blauen Kreuz mit schwarzer Farbe verunstaltet zu haben. Darüber hinaus hinterließ er beleidigende Botschaften, die sich gegen Medjugorje, die Jungfrau Maria und die Seher richteten. Im Anschluss soll er den Außenaltar hinter der Kirche des heiligen Jakobus mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben.

Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor sie sich weiter ausbreiteten. Krakowiak wurde am Dienstag kurz vor 13 Uhr in Cerno bei Ljubuski festgenommen. Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina geht davon aus, dass es sich nicht um eine spontane Tat handelte – dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, seine Handlungen über mehrere Monate hinweg geplant zu haben.

Die Ermittler beantragten Untersuchungshaft mit der Begründung, es bestehe sowohl Flucht- als auch Wiederholungsgefahr. Weder der Beschuldigte noch seine Verteidigerin erhoben in der Anhörung Einwände gegen diesen Antrag. Eine Entscheidung des Gerichts wurde noch für den Donnerstag erwartet.

Die Verteidigerin erläuterte, ihr Mandant habe die Handlungen zwar eingestanden, halte jedoch unverändert an seinen Überzeugungen fest. Er habe niemanden körperlich verletzen wollen, sondern lediglich seinen Standpunkt öffentlich sichtbar machen wollen. Krakowiak wird unter anderem wegen Beschädigung oder Zerstörung religiöser Einrichtungen sowie wegen des Verdachts auf das Schüren religiöser und nationaler Feindseligkeit verfolgt. Nach Artikel 145b des Strafgesetzbuchs von Bosnien und Herzegowina wird die Beschädigung oder Zerstörung religiöser Gebäude oder Stätten mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet.

Krakowiaks Vorgeschichte

Die Vorgeschichte des Verdächtigen verleiht dem Fall eine besondere Dimension: Krakowiak war früher selbst regelmäßig nach Medjugorje gepilgert. Im Jahr 2017 legte er den rund 1.300 Kilometer langen Weg von Warschau bis zu dem herzegowinischen Wallfahrtsort zu Fuß zurück. Seine damalige Lebens- und Glaubensgeschichte wurde später in dem polnischen dokumentarischen Spielfilm „Powolany 2″ – auf Deutsch „Berufen 2″ – verarbeitet.

Regisseur Jan Sobierajski erklärte nach dem Vorfall, Krakowiak habe seit Längerem mit schweren psychischen und persönlichen Krisen zu kämpfen gehabt. Er habe mehrfach versucht, ihn zur Annahme professioneller Hilfe zu bewegen. Gleichzeitig betonte der Regisseur, dass diese Umstände die Verwüstung der religiösen Stätten in keiner Weise rechtfertigten.

Das Strafverfahren befindet sich noch in einem frühen Stadium.