Wasserperlen: der tödliche Spielspaß für Jung und Alt

Wasserperlen sind kein Spielzeug. Sie können erheblichen Schaden im Körper anrichten. Verschluckt man eine Perle, bedeutet das Lebensgefahr. Sowohl Menschen, als auch Tiere können an einer einzigen Wasserperle – die so groß wie ein Reiskorn ist – sterben.

Wasserperlen – auch Gelperlen, Hydrokugeln, Aquaperlen oder Glibberkugeln genannt – kommen uns bekannt vor. Schon bevor sie als Spielzeug für Kleinkinder verkauft wurden, haben wir sie immer im Blickfeld gehabt. Denn ursprünglich wurden die kleinen Kugeln als Bewässerungssystem für Pflanzen entwickelt. Im Geschäft erhält man die Perlen in trockener Form, wenn sie gerade so groß wie ein Reiskorn sind. Nach dem wässern saugen sie sich mit Wasser voll und werden größer – was bei Verschlucken im Körper zu einem enormen Problem werden kann.

#thatwaterbeadlady

Die bunten Perlen, die auf Englisch Waterbead genannt werden, bestehen aus Superabsorber-Polymeren. Ein Kunststoff, der nach Kontakt mit Flüssigkeiten auf ein Vielfaches expandiert. Das Plastik quillt also auf und bildet ein wasserunlösliches Hydrogel. Gelang eine einzige kleine Wasserperle in den menschlichen (oder tierischen) Organismus, muss man sofort die Notaufnahme aufsuchen! Denn hier ist der Organschaden schon vorprogrammiert.

Nicht alle Wasserperlen sind schädlich, aber die die es sind können tödlich sein oder zumindest dauerhafte Organschäden hervorrufen. Ein Warnhinweis fehlt bei dem Großteil der Hersteller komplett. Diesen hätte sich auch die junge Journalistin Folichia Mitchell gewünscht. Auf TikTok ist sie als #thatwaterbeadlady bekannt. Ihr Sohn hatte beim spielen mit Wasserperlen eine Kugel verschluckt und musste nun schon fünf mal operiert werden. Denn die kleine Glibberkugel richtete enorme Schäden im Körper des Einjährigen an. In diesem Fall hat es auch nichts geholfen, dass das Kind beim Spielen beaufsichtig wurde: „Die Perlen sind kleiner als ein Reiskorn, da verschwindet schnell mal eine im Mund.“, erzählt Mitchell in einem ihrer Videos.

Ihrem Kind geht es mittlerweile besser. Trotzdem wird die Familie mit den Folgen der Aquaperlen leben müssen. Ihren TikTok Account nutzt die junge Mutter, um auf die Gefahr von Wasserperlen hinzuweisen. Denn Aquaperlen sind für Menschen und Tiere lebensgefährlich!