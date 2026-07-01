Sauberstes Meer? Die Adria im EU-Wasser-Check

Wo ist das Badewasser am saubersten? Der EU-Badegewässerbericht gibt Antworten. Für die Adria sind die Zahlen weiterhin stark – mit einem kleinen Aber.

Was der EU-Bericht misst

Die EU prüft jährlich tausende Badegewässer auf ihre Qualität. Bewertet werden Strände, Seen und Flüsse. Die Skala reicht bis zur Bestnote »ausgezeichnet«. Für die Saison 2025 erfüllten 85 Prozent diese Bestnote. Insgesamt flossen über 22.000 Gewässer in den Bericht ein. Er stammt von EU-Kommission und Umweltagentur.

An der kroatischen Küste sind 99,1 Prozent der Badeorte ausgezeichnet. Das ist ein Spitzenwert in Europa. Wer ans Meer fährt, badet also in sehr sauberem Wasser. Diese Zahl betrifft nur die Küstengewässer. Genau dort verbringen die meisten Urlauber ihre Zeit. Mehr dazu lesen Sie im KOSMO-Beitrag.

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Der kleine Dämpfer

In der Gesamtwertung rutschte Kroatien auf Platz zwölf ab. Über alle Gewässer liegt der Wert bei 86,2 Prozent. Im Vorjahr war es noch Platz fünf. Der Rückgang betrifft vor allem Binnengewässer. An der Küste bleibt die Lage hervorragend. Für Strandurlauber ändert sich daher wenig.

Auch die Nachbarländer bieten gute Bademöglichkeiten. Sloweniens kurze Küste ist klein, aber beliebt. Montenegro punktet mit Buchten und klarem Wasser. Vergleichbare Detailzahlen sind je nach Land unterschiedlich erfasst. Prüfen Sie vor Ort die aktuellen Aushänge. Sie zeigen die Qualität am jeweiligen Strand.

So erkennen Sie sauberes Wasser

Viele Strände tragen die Blaue Flagge als Gütesiegel. Sie steht für Wasserqualität und gute Ausstattung. Ein Blick darauf lohnt sich. Klares Wasser und gepflegte Strände sind weitere gute Zeichen. Meiden Sie Stellen nahe an Abflüssen. Nach starkem Regen ist kurz Vorsicht geboten.

Saubere Strände sind auch eine Sache der Urlauber. Nehmen Sie Müll wieder mit und nutzen Sie die Eimer. So bleibt die Adria für alle schön. Sonnencreme belastet das Wasser weniger, wenn man sie früh aufträgt. Kleine Gewohnheiten haben große Wirkung. Die Natur dankt es.

Warum die Werte schwanken

Die Wasserqualität hängt von vielen Faktoren ab. Starkregen kann kurzfristig Schmutz einschwemmen. Auch viele Badegäste belasten das Wasser. Deshalb messen die Behörden regelmäßig. Ein einzelner Wert ist nur eine Momentaufnahme. Der Trend über die Saison zählt mehr.

Die Blaue Flagge kennzeichnet besonders gute Strände. Sie steht für Sauberkeit und Sicherheit. Viele Adria-Orte tragen sie mit Stolz. Achten Sie am Strand auf dieses Symbol. Es gibt zusätzliche Orientierung. Auch die Ausstattung ist dort meist besser.

Seen und Flüsse im Hinterland

Nicht nur das Meer lädt zum Baden ein. Auch Seen und Flüsse im Landesinneren sind beliebt. Ihre Qualität schwankt jedoch stärker. Informieren Sie sich vor dem Sprung ins Wasser. Lokale Hinweise zeigen die aktuelle Lage. Nach Regen ist kurz Geduld gefragt.

Jeder Gast trägt zur Sauberkeit der Adria bei. Müll gehört in den Eimer, nicht in den Sand. Auch Zigarettenstummel sind tabu. Reef-freundliche Sonnencreme schont das Wasser. Kleine Schritte haben große Wirkung. So bleibt die Adria auch morgen ein Traumziel.

So lesen Sie die Strand-Hinweise

An vielen Stränden hängen aktuelle Infos zur Wasserqualität aus. Sie zeigen die letzten Messwerte. Ein kurzer Blick gibt Sicherheit. Lokale Tourist-Infos helfen ebenfalls weiter. Sie kennen die besten Badeplätze. Fragen lohnt sich immer.

Sauberes Wasser ersetzt nicht die Vorsicht im Meer. Achten Sie auf Strömung und Beflaggung. Kinder gehören immer beaufsichtigt. Badeschuhe schützen an Felsstränden. Bei Wind und Gewitter verlassen Sie das Wasser. So wird der Strandtag rundum sicher.

Worauf Familien achten

Für Kinder sind flache, ruhige Buchten ideal. Dort ist das Wasser warm und übersichtlich. Badeschuhe schützen vor Seeigeln. Achten Sie zusätzlich auf die Beflaggung. Rote Flaggen bedeuten Badeverbot. Mit etwas Umsicht wird der Strandtag sicher und schön.