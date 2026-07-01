Pizza-Wunder aus Kroatien: Wieder unter Europas Top 20

Zagreb mischt die europäische Pizzaszene auf – und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Nun winkt die ganz große Bühne.

Zum sechsten Mal in Folge hat sich das Zagreber Restaurant Franko’s Pizza & Bar einen Platz unter den 20 besten Pizzerien Europas außerhalb Italiens gesichert. Der renommierte Restaurantführer 50 Top Pizza, der weltweit als maßgebliche Instanz in der Pizzabewertung gilt, veröffentlichte am Dienstag seine aktuelle Jahresrangliste – darin belegt das Zagreber Lokal den 20. Platz.

Weltweite Top 100

Die Platzierung unter den Top 20 hat für Franko’s Pizza & Bar eine unmittelbare Konsequenz: Das Restaurant qualifiziert sich damit automatisch für die Liste der 100 besten Pizzerien weltweit. Deren Bekanntgabe ist für den 15. September im historischen Teatro Mercadante in Neapel geplant. Der Guide 50 Top Pizza erscheint jährlich und zählt zu den einflussreichsten Bewertungssystemen der internationalen Pizzabranche – beurteilt werden Qualität, Konstanz und das kulinarische Gesamterlebnis der gelisteten Betriebe.

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Europas Spitzenreiter

An der Spitze der diesjährigen Rangliste steht Napoli on the Road in London, das seinen Titel als beste Pizzeria Europas außerhalb Italiens erfolgreich verteidigte – zuletzt hatte Inhaber Michele Pascarella sein drittes Restaurant im Londoner Stadtteil Soho eröffnet. Den zweiten Rang belegt Baldoria in Madrid, Platz drei geht an IMperfetto im französischen Puteaux.

Die weiteren Plätze in den Top 10 nehmen 50 Kalò in London, Sartoria Panatieri in Barcelona, Pizza Zulu in Fürth, nNea in Amsterdam, Sapori Italiani U Taliana in Bratislava, Forno d’Oro in Lissabon sowie Via Toledo in Wien ein.