Wasserschlacht & Afterparty: 75 Meter Gratis-„Rutschpartie“ mitten in Wien

Wien-Neubau verwandelt sich zum Ferienstart in eine Wasserrutsch-Arena – mit Tombola, Wasserschlacht und Afterparty.

Ort des Geschehens

Zum Ferienbeginn kehrt die legendäre Rutschpartie an den St.-Ulrichs-Platz in Wien-Neubau zurück. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine 75 Meter lange Wasserrutsche, Wasserballons, verschiedene Wettbewerbe sowie eine Tombola – und das alles ohne Eintritt. Geöffnet ist am Freitag, dem 3. Juli, von 10 bis 22 Uhr sowie am Samstag, dem 4. Juli, von 11 bis 22 Uhr. Gerutscht wird unabhängig vom Wetter.

Den offiziellen Auftakt in die Sommerferien gestaltet die Veranstaltung am Freitag mit einem besonderen Angebot für Schulkinder: Von 10 bis 14 Uhr ist die Wasserrutsche exklusiv für sie reserviert. Wer sein Zeugnis mitbringt, darf sich auf eine Überraschung freuen – Kinder mit fünf Einsen oder mindestens einem Fünfer erhalten ein Geschenk. Die Bezirksvorstehung Neubau trägt mit einer Eisverteilung zum Ferieneinstieg bei.

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Style-Slide Cup

Ab 18 Uhr steht der Abend im Zeichen des „Style-Slide Cup“. Angetreten werden kann sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freunden, Geschwistern oder Kolleginnen und Kollegen. Wer möchte, kann bei der Anmeldung bereits seinen Musikwunsch für den Rutschmoment angeben.

Am Samstag eröffnet um 17 Uhr das „Water Balloon Battle“ den Nachmittag – sobald die Kirchenglocke läutet, beginnt die Wasserschlacht. Den Abschluss der zweitägigen Veranstaltung bildet erstmals das „Ping Pong Lotto Race“: 5.000 nummerierte Ping-Pong-Bälle rollen die Rutsche hinunter, jeder davon entspricht einem Tombola-Los und ist ein Gewinn. Zu den zehn Hauptpreisen zählen unter anderem ein 800-Euro-Gutschein für den Führerschein, zwei Festivalpässe für das Electric Love sowie ein 400-Euro-Gutschein für das Maier’s Kuschelhotel Loipersdorf.

Tombola & Afterparty

Lose sind bereits vorab im Lokal „Ulrich & Erich“ sowie während der Veranstaltung am Tombola-Stand erhältlich. Mit dem Ende des Badebetriebs um 22 Uhr ist der Abend jedoch noch nicht zu Ende: An beiden Tagen wird im „Ulrich & Erich“ mit einer Afterparty bis in die späten Nachtstunden weitergefeiert.

Verantwortlich für das Fest zeichnet Gastronom Gerald Bayer, der mit seinen Lokalen „Ulrich“ und „Erich“ seit Jahren das Grätzel mitgestaltet. Zuletzt eröffnete er auch ein neues Studio für Workshops, Meetings und Veranstaltungen.

Weitere Informationen sind unter https://rutschpartie.ulrichwien.at abrufbar.