Weihnachtswunder für Tankstellen-Kette: Betrieb läuft trotz Pleite weiter

Aufatmen bei 500 Mitarbeitern des insolventen Mineralölhändlers Stiglechner: Eine Finanzierungslösung sichert vorerst den Betrieb von 71 Tankstellen und zwei Waschstraßen.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich eine positive Wende für den insolventen Mineralölhändler Stiglechner aus Linz ab: Eine Finanzierungslösung für die Fortführung des Unternehmensbetriebs wurde erfolgreich ausgehandelt. Diese Entwicklung bedeutet für mehr als 500 Beschäftigte vorerst Entwarnung hinsichtlich ihrer Arbeitsplätze. Der Vereinbarung zufolge sollen 71 Tankstellen und zwei Waschstraßen weitergeführt werden. In den kommenden Wochen wird auch die Bezahlung mit Tankkarten schrittweise wieder möglich sein, während die Belegschaft ihre Beschäftigung zunächst behalten kann.

Erfolgreiche Verhandlungen

Nach Angaben der „OÖN“ konnte in intensiven Verhandlungsrunden zwischen den Insolvenzverwaltern, dem Management und insgesamt 19 Kreditinstituten eine grundsätzliche Übereinkunft erzielt werden. Die endgültige Bestätigung steht allerdings noch aus und hängt von der Zustimmung der bankinternen Gremien in der nächsten Woche ab. Während einige Standorte zuletzt ohne Treibstoffvorräte dastanden oder komplett geschlossen waren, wurden inzwischen wieder Kraftstoffe und Waren für die Tankstellenshops beschafft.

Standorte öffnen

Die derzeit geöffneten Stationen bleiben damit in Betrieb, während kürzlich geschlossene Standorte voraussichtlich ab Montag wieder Kunden empfangen können. Die weitere Entwicklung der Sanierungsverfahren bleibt abzuwarten. Sowohl eine Übernahme durch potenzielle Investoren als auch eine selbständige Sanierung werden weiterhin als realistische Szenarien betrachtet.

Für die Zukunft des Unternehmens werden verschiedene Optionen geprüft.