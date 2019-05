„We’re Going to Vienna!“ Die Vengaboys haben ein Gratis-Konzert gegeben (VIDEO)

Bei der Wiener Donnerstagsdemo haben die Vengaboys ein Konzert gegeben. Gmeinsam mit zahlreichen Demonstranten feierten sie den Regierungssturz und die Neubesetzung des Bundeskanzleramtes.

Lesen Sie auch: Das ist die erste Bundeskanzlerin Österreichs! Richterin Brigitte Bierlein wird neue Bundeskanzlerin Österreichs!

Kurz nach der Verkündung der neuen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, feierten am Abend tausende Menschen den Sturz der türkis-blauen Regierung. Grund dafür war das skandalöse Ibizagate-Video von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus.

Passend zum Ibizagate stürmten die Vengaboys die österreichischen Charts mit ihrem 90er Hit „We’re Going to Ibiza!“. Daraufhin kündigte die schrille Band ein Gratis-Konzert in Wien auf der Demonstration an.

