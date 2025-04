Wetterumschwung in Österreich: Jetzt kommt Schnee zurück!

Ein Hoch über Nordeuropa und ein Tief über Osteuropa bringen kalte, trockene Luft nach Österreich. Im Westen herrscht freundlicheres Wetter.

Zu Beginn der Woche herrscht in Österreich eine Wettersituation, die von einem Hochdruckgebiet über Nordeuropa und einem Tiefdruckgebiet über Osteuropa geprägt ist. Diese Konstellation führt zu einem anhaltenden Zustrom kalter, trockener Luft aus arktischen Regionen. Während der Nordosten des Landes unter dem Einfluss des osteuropäischen Tiefs bleibt, profitiert der Westen von günstigeren Wetterbedingungen. Die Temperaturen zeigen dabei eine allmähliche Erholung.

Am Montagmorgen scheint vielerorts die Sonne, bevor sich im Osten rasch dichte Wolken ausbreiten. Insbesondere in Niederösterreich kann es am Nachmittag zu vereinzeltem Regen oder oberhalb von 400 bis 500 Metern zu Schneefall kommen. In Regionen von Vorarlberg bis Kärnten dominiert hingegen sonniges Wetter. Der Wind weht im östlichen Flachland lebhaft und am Alpenostrand kräftig aus nördlicher Richtung, wobei die Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad liegen.

Wetterentwicklung

Der Dienstag bringt erneut viele Wolken in den Osten, begleitet von gelegentlichen Schauern im Norden und Osten. Die Schneefallgrenze hebt sich von 600 auf 900 Meter. Von Vorarlberg bis Oberkärnten bleibt das Wetter überwiegend freundlich. Bei einem mäßigen bis lebhaften Nordwestwind, der in Böen kräftig weht, erreichen die Temperaturen 6 bis 12 Grad.

Am Mittwoch stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein, wobei sich die Wolken im Berg- und Hügelland vorübergehend verdichten können, es jedoch trocken bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Norden, und die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad.

Am Donnerstag setzt sich das ruhige Frühlingswetter fort, mit einem Wechsel aus dichten Wolken und kurzen sonnigen Abschnitten. Abgesehen von vereinzelten Schauern bleibt es trocken. Der Nordwestwind ist lebhaft bis kräftig und kann in Böen stürmisch werden, während die Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad liegen.