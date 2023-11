WhatsApp: Das neue Update wird vielen Usern nicht gefallen!

WhatsApp-Nutzer aufgepasst: Ab Dezember 2023 wird das Sicherheitsbackup von WhatsApp-Nachrichten auf Google Drive zum Speicherplatz des Google Cloud-Kontos hinzugezählt. Zunächst betrifft diese Änderung nur Nutzer der WhatsApp-Beta-Version, doch im Laufe des nächsten Jahres werden alle Android-Nutzer davon betroffen sein.

Eine bedeutende Änderung steht für WhatsApp-Nutzer ins Haus. Ab Anfang Dezember 2023 wird das Sicherheitsbackup von WhatsApp-Nachrichten auf Google Drive zum Speicherplatz des Google Cloud-Kontos hinzugezählt. Diese Regeländerung betrifft zunächst nur Nutzer der WhatsApp-Beta-Version, wird jedoch im nächsten Jahr schrittweise auf alle Android-Geräte ausgeweitet.

Bislang war es so, dass persönliche Google-Konten mit 15 GB kostenlosem Cloud-Speicher ausgestattet waren, der zwischen Gmail, Drive und Fotos aufgeteilt wurde. Google betonte, dass dies sogar dreimal mehr ist als bei den meisten mobilen Plattformen. Doch je nachdem, wie viele Bilder und Dateien der Benutzer sichert und hochlädt, kann dieser Speicherplatz schnell aufgebraucht sein.

Gilt nicht für alle

Um den Nutzern bei der Verwaltung ihres Speicherplatzes zu helfen, hat Google seine Speicherverwaltungstools verlinkt. Diese sollen das Löschen großer Dateien oder Fotos, die nicht mehr benötigt werden, erleichtern und so Platz freigeben. Darüber hinaus können Elemente aus WhatsApp gelöscht werden, so dass sie nicht in das nächste Backup einbezogen werden.

Für diejenigen, die mehr Speicherplatz benötigen, bietet Google die Möglichkeit, zusätzlichen Speicherplatz von Google One zu kaufen. Dieser kostet mindestens zwei US-Dollar pro Monat für 100 GB. Das Unternehmen verspricht zudem, dass es den berechtigten Benutzern bald „begrenzte, einmalige Google One-Promotionen“ anbieten wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Änderung nur die Benutzer betrifft, die ein Sicherheitsbackup ihrer Chat-Historie mit ihrem persönlichen Konto erstellen. Im Falle von Workspace-Konten, die in der Regel für berufliche Zwecke genutzt werden, wird WhatsApp keinen Teil des Cloud-Speicherplatzes belegen.

Diese Regelung wurde bereits 2018 von WhatsApp und Google eingeführt, als sie ankündigten, dass Benutzer ihre Chat-Historie auf WhatsApp auf Drive speichern können, ohne dass dies auf das Speicherkontingent angerechnet wird.