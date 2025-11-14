WhatsApp führt Mega-Änderungen ein!

WhatsApp revolutioniert seine Funktionen: Ein neuer Medien-Hub soll die Dateiverwaltung vereinfachen, während die Kommunikation mit anderen Messengern bald Realität werden könnte.

Der Messenger-Dienst WhatsApp entwickelt aktuell zwei neue Funktionen zur Verbesserung des Nutzererlebnisses. Wie das Fachportal “WABetaInfo” meldet, arbeitet das Unternehmen an einem zentralen Speicherort für Mediendateien sowie an der Möglichkeit, mit anderen Messenger-Diensten zu kommunizieren.

Bislang müssen Nutzer gesendete Medien wie Fotos oder Videos in den jeweiligen Chatverläufen suchen. Künftig soll ein spezieller Medien-Hub diese Inhalte in separaten Kategorien sammeln. Eine integrierte Suchfunktion ermöglicht dann das Filtern nach bestimmten Absendern oder Schlüsselwörtern, um gewünschte Dateien schneller zu finden.

Neuer Medien-Hub

In der Webversion von WhatsApp haben einzelne Nutzer bereits Zugriff auf diese Neuerung, während die Smartphone-App noch darauf wartet. Laut “WABetaInfo” zeigt der Hub die zuletzt geteilten Mediendateien und Links aus verschiedenen Chats an. Allerdings fungiert er nicht als vollständiges Archiv – für ältere Medien bleibt die Suche in den einzelnen Konversationen notwendig.

Die Funktion bietet zusätzlich eine Mehrfachauswahl, wodurch mehrere Dateien gleichzeitig verwaltet werden können. Nutzer können so Aktionen wie Löschen, Weiterleiten oder als Favorit markieren in einem Arbeitsschritt durchführen. Auch eine Sortierung nach Zeitpunkt oder Dateigröße wird möglich sein.

Plattformübergreifend chatten

Um den neuen regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union zu entsprechen, plant WhatsApp zudem die Einführung einer Funktion für den Nachrichtenaustausch mit anderen Messenger-Diensten. Dies würde bedeuten, dass Kommunikationspartner kein WhatsApp-Konto mehr benötigen, um Nachrichten zu empfangen oder zu senden.

Diese Neuerung wird ausschließlich in der Europäischen Union verfügbar sein und muss von Nutzern aktiv in den Einstellungen aktiviert werden. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll dabei laut “WABetaInfo” erhalten bleiben. Momentan unterstützt WhatsApp nur den Dienst BirdyChat für diese Funktion, weitere Anbieter sollen folgen, sofern sie die strengen Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards erfüllen.

Einschränkend wirkt sich aus, dass Chats, Sticker, Status-Updates und selbständig löschende Nachrichten bei der plattformübergreifenden Kommunikation nicht zur Verfügung stehen werden.