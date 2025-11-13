Wohnung durchsucht, Schüler in Haft – Drohszenario an Lehranstalt

Drohungen gegen Lehrkräfte und Mitschüler bringen einen 16-Jährigen hinter Gitter. Der psychisch auffällige Jugendliche sitzt nun in der Justizanstalt St. Pölten.

Ein 16-jähriger Schüler einer höheren Lehranstalt in St. Pölten wurde festgenommen, nachdem er Drohungen gegen Lehrkräfte und Mitschüler ausgesprochen haben soll. Die Anzeige ging am Mittwoch ein, woraufhin der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos St. Pölten umgehend Ermittlungen einleitete.

Polizeisprecher Johann Baumschlager erklärte, dass während der Untersuchungen ein enger Austausch mit der niederösterreichischen Bildungsdirektion und der Schulleitung stattfand. Aufgrund der Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft St. Pölten sowohl eine Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen als auch dessen Festnahme an.

Jugendlicher in Haft

Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt St. Pölten, wie Baumschlager am Donnerstag auf APA-Anfrage bestätigte. Nach Informationen der APA soll der 16-Jährige bereits zuvor durch psychische Auffälligkeiten in Erscheinung getreten sein.

Die Behörden betonen, dass die Ermittlungen mit Nachdruck weitergeführt werden.