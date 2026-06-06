WhatsApp-Hammer: Nachrichten löschen sich nach dem Lesen selbst

WhatsApp dreht an einer neuen Schraube: Eine Funktion soll Textnachrichten nach dem Lesen für immer verschwinden lassen.

WhatsApp testet derzeit eine Funktion, die das einmalige Lesen von Textnachrichten ermöglicht. Entdeckt wurde sie in der aktuellen Android-Beta-Version 2.26.22.7: Hält der Absender die Senden-Taste gedrückt, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit der Option „Als einmalig anzeigbar senden“. Der Empfänger kann die Nachricht dann nur ein einziges Mal öffnen, danach ist sie unwiederbringlich verschwunden.

Kopieren, Weiterleiten oder Teilen ist ebenso ausgeschlossen wie das Anfertigen von Screenshots oder Bildschirmaufnahmen.

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Frühe Entwicklungsphase

Bis zur tatsächlichen Nutzung dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen: Die Funktion befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und steht selbst Beta-Testern nicht zur Verfügung. Wann sie offiziell eingeführt wird, ist bislang nicht bekannt.

Wie das Portal WaBetaInfo berichtet, können Nutzer in der Zwischenzeit auf einen Workaround zurückgreifen, indem sie Text als Bildunterschrift eingeben und dabei die bereits vorhandene Einmalansicht-Funktion aktivieren.

Bestehende Einmalansicht

Für Fotos, Videos und Sprachnachrichten existiert diese Möglichkeit bereits. Laut WhatsApp haben Empfänger 14 Tage Zeit, solche Inhalte zu öffnen, bevor sie aus dem Chat gelöscht werden.

Für den Fall, dass eine Mediendatei oder Sprachnachricht zum Zeitpunkt einer Datensicherung noch nicht geöffnet wurde, gilt: „Eine Mediendatei oder Sprachnachricht zur einmaligen Ansicht kann aus Backups wiederhergestellt werden, wenn die Nachricht zum Zeitpunkt der Backup-Erstellung noch nicht geöffnet wurde.“