Wie man nach dem Verlust wieder Kraft findet – und wer dabei hilft?

Der Verlust eines geliebten Menschen ist einer der schwersten Momente im Leben. Neben der Trauer sehen sich Familien mit der Organisation der Beerdigung, administrativen Formalitäten sowie emotionalen und psychischen Herausforderungen konfrontiert. In solchen Momenten ist die Unterstützung von Angehörigen, Freunden und Fachleuten von entscheidender Bedeutung.

Als langjährige Experten in unserem Beruf sind wir im Bestattungsunternehmen Drnda International uns bewusst, wie wichtig es ist, Trauernden zu helfen und sie in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Deshalb bemühen wir uns, einen völlig neuen Ansatz in unsere Arbeit zu integrieren, der auf die Bedürfnisse der Familien der Verstorbenen ausgerichtet ist.

Der Weg zu Trost und zur Rückkehr in ein normales Leben

Trauer ist eine natürliche Reaktion auf Verlust, und jeder geht auf seine eigene Weise damit um. Dennoch gibt es Wege, die den Trauerprozess erleichtern und bei der Suche nach Trost helfen können:

Annahme der Emotionen – Ein Verlust bringt verschiedene Emotionen mit sich – Trauer, Wut, das Gefühl der Leere. Es ist wichtig, sich selbst zu erlauben, diese Gefühle zu durchleben und sie nicht zu unterdrücken. Trauer ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und Verständnis erfordert.

– Ein Verlust bringt verschiedene Emotionen mit sich – Trauer, Wut, das Gefühl der Leere. Es ist wichtig, sich selbst zu erlauben, diese Gefühle zu durchleben und sie nicht zu unterdrücken. Trauer ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und Verständnis erfordert. Unterstützung durch Familie und Freunde – Niemand sollte allein trauern. Gespräche mit der Familie, mit Freunden oder mit Fachkräften können helfen, mit dem Verlust umzugehen. Das Teilen von Erinnerungen und Gefühlen vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit und Erleichterung.

– Niemand sollte allein trauern. Gespräche mit der Familie, mit Freunden oder mit Fachkräften können helfen, mit dem Verlust umzugehen. Das Teilen von Erinnerungen und Gefühlen vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit und Erleichterung. Erinnerungen bewahren – Auch wenn die Person physisch abwesend ist, bleiben die Erinnerungen für immer. Das Pflegen von Traditionen, das Betrachten von Fotos oder das Führen eines Tagebuchs kann helfen, die Verbindung zu den Verstorbenen zu bewahren und Trost zu spenden.

– Auch wenn die Person physisch abwesend ist, bleiben die Erinnerungen für immer. Das Pflegen von Traditionen, das Betrachten von Fotos oder das Führen eines Tagebuchs kann helfen, die Verbindung zu den Verstorbenen zu bewahren und Trost zu spenden. Sich um sich selbst kümmern – Trauer kann sowohl körperlich als auch emotional erschöpfend sein. Ein gesunder Lebensstil – mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Schlaf und maßvoller Bewegung – kann beim Heilungsprozess helfen und zur inneren Balance zurückführen.

– Trauer kann sowohl körperlich als auch emotional erschöpfend sein. Ein gesunder Lebensstil – mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Schlaf und maßvoller Bewegung – kann beim Heilungsprozess helfen und zur inneren Balance zurückführen. Professionelle Hilfe – In manchen Fällen kann die Trauer zu schwer sein, um sie allein zu bewältigen. Psychologische Unterstützung oder Gespräche mit einem Seelsorger oder Therapeuten können helfen, den Schmerz zu überwinden und neue Kraft für den weiteren Weg zu finden.

Wie kann Drnda International Ihnen helfen?

Das Unternehmen Drnda International bietet nicht nur Bestattungsdienstleistungen an – wir sind da, um Familien in ihren schwersten Momenten zu unterstützen. Unsere Mission ist es, den Abschiedsprozess würdevoll zu gestalten und den Familien die Organisation des letzten Weges zu erleichtern. Wir bieten:

Professionelle Dienstleistungen bei der Organisation von Beerdigungen und Feuerbestattungen

Beratung und Unterstützung für Familien während des gesamten Prozesses

Hilfe bei der Planung des Abschieds, damit jede Familie sich würdevoll von ihrem geliebten Menschen verabschieden kann

Beratung und Unterstützung in der Zeit nach der Beerdigung, in Zusammenarbeit mit Fachleuten, die Trauernden helfen können

Sie sind in Ihrem Schmerz nicht allein.

Wir sind hier, um Sie zu unterstützen, Ihnen zu helfen und in diesen schweren Zeiten Trost zu spenden.

Drnda International in Wien Adresse: Sechshauser Straße 42, 1150 Wien

Sechshauser Straße 42, 1150 Wien Telefon: +43 676 742 58 97

+43 676 742 58 97 E-Mail: office@drnda.com

office@drnda.com Website: www.drnda.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.