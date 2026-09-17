Wien bietet kostenlose Gesundheitschecks für Kinder

Wien setzt ein Zeichen für Kindervorsorge: Ein neues Angebot in Favoriten macht Gesundheitschecks kostenlos und mehrsprachig zugänglich.

In Wien starten erstmals die Kindergesundheitstage – ein kostenloses, mehrsprachiges Vorsorgeangebot für Kinder zwischen null und 14 Jahren, das in dieser Form bislang einmalig in Österreich ist.

Am 6. und 7. November 2026 öffnet das Cape 10 in der Alfred-Adler-Straße 1 in Wien-Favoriten seine Türen für Familien, die an den Kindergesundheitstagen teilnehmen möchten. Organisiert wird das Angebot von der Cape 10 Stiftung. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Familien mit Kindern im Alter von null bis 14 Jahren eine erste, niederschwellige Orientierung rund um das Thema Gesundheit zu ermöglichen.

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Acht Gesundheits-Checks

Insgesamt acht Gesundheits-Checks bilden das Herzstück der Veranstaltung. Untersucht werden unter anderem Sehvermögen, Gehör, Zahngesundheit und Wachstum. Die Checks sind ausdrücklich nicht als Ersatz für reguläre kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen gedacht, sondern als ergänzende Erstorientierung.

Auffälligkeiten werden mithilfe eines Ampelsystems in den Farben Rot, Gelb und Grün sichtbar gemacht. Gesundheitslotsen sowie Medizinstudierende begleiten die Familien dabei. „Für Familien bedeuten die Kindergesundheitstage eine einmalige Gelegenheit, mehrere Vorsorgeuntersuchungen gebündelt, kostenlos und ohne Wartezeiten an einem einzigen Wochenende wahrzunehmen“, sagt Silvia Bruni, Geschäftsführerin von Cape 10.

Auch Klaus Vavrik, Sprecher des medizinischen Boards der Kindergesundheitstage, betont den präventiven Ansatz: „Kindergesundheit beginnt nicht erst, wenn ein Kind akut krank ist, sondern bereits bei der aufmerksamen Begleitung seiner Entwicklung.“

Mitmach-Stationen & Workshops

Das Programm geht jedoch weit über medizinische Untersuchungen hinaus. Mehr als 15 Mitmach- und Erlebnisstationen widmen sich Themen wie Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Kinder können dabei kreative Angebote wie das Teddybär-Krankenhaus entdecken oder ein begehbares Modell des menschlichen Gehirns erkunden.

Darüber hinaus stehen eine Impfberatung sowie eine Impfstraße zur Verfügung, bei der auch der Impfpass überprüft werden kann. Workshops und Vorträge ergänzen das Angebot und geben Eltern die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.

Für den Initiator und Vorstandsvorsitzenden der Cape 10 Stiftung, Siegfried Meryn, ist die Veranstaltung mehr als ein Programmpunkt: „Für mich geht mit den Kindergesundheitstagen ein persönlicher Traum in Erfüllung – es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese hier im Haus zu machen.“