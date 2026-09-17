Wizz Air kürzt Flugangebot wegen Treibstoffpreisen

Der Iran-Krieg und stark gestiegene Treibstoffpreise setzen Europas Fluggesellschaften zunehmend unter Druck. Nun zieht auch Wizz Air Konsequenzen – gleichzeitig überrascht der Billigflieger mit besseren Geschäftsaussichten.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air reduziert ihre ursprünglich geplante Kapazität für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres um fünf Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen die geopolitische Lage und die stark schwankenden beziehungsweise gestiegenen Treibstoffpreise.

An der Börse kam die Nachricht dennoch gut an. Denn gleichzeitig verbesserte Wizz Air nach einem stärker als erwarteten Sommer seine kurzfristigen Geschäftsaussichten. Die Aktie legte am Donnerstagvormittag zeitweise um mehr als fünf Prozent zu.

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Sommer besser als erwartet

Wizz Air erwartet für das zweite Geschäftsquartal nun einen Umsatz je verfügbarem Sitzkilometer (RASK) auf Vorjahresniveau. Zuvor war das Unternehmen noch von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Die Lage in der Luftfahrtbranche bleibt dennoch angespannt. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Preise für Flugtreibstoff deutlich steigen lassen und damit insbesondere Billigfluggesellschaften unter Druck gesetzt. Auch mehrere große US-Airlines haben ihre Flugpläne bereits reduziert, um Kosten zu begrenzen und ihre Erträge zu stabilisieren.

airBaltic unter Gläubigerschutz

Besonders deutlich zeigt sich die Krise bei der lettischen Fluggesellschaft airBaltic. Die Airline beantragte am 14. September in New York Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Damit soll das Unternehmen seine Schulden unter gerichtlicher Aufsicht restrukturieren.

Der Flugbetrieb soll während des Verfahrens normal weiterlaufen. Bestehende Tickets und Reservierungen bleiben gültig. airBaltic hat zudem Finanzierungszusagen über 350 Millionen Euro erhalten, um den Betrieb während der Restrukturierung aufrechtzuerhalten.

Wizz Air setzt sich hohe Ziele

Trotz der aktuellen Belastungen hält Wizz Air an langfristigen Wachstumsplänen fest. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will die Fluggesellschaft einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro erreichen. Gleichzeitig soll die operative EBIT-Marge auf zehn Prozent steigen.

Bis dahin soll die Flotte auf 335 Flugzeuge wachsen und ausschließlich aus effizienteren Neo-Modellen bestehen. Wizz Air will 2030 rund 127 Millionen Passagiere pro Jahr befördern und sich dabei noch stärker auf seine Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa konzentrieren.

Ryanair nutzt die Krise

Während einige Fluggesellschaften ihr Angebot reduzieren, sieht Ryanair im Baltikum eine Wachstumschance. Der irische Billigflieger will sein Angebot in Lettland, Estland und Litauen innerhalb der kommenden fünf Jahre deutlich ausbauen und bis 2031 jährlich elf Millionen Sitzplätze anbieten.

Die Zahl der in der Region stationierten Ryanair-Flugzeuge soll von derzeit sieben auf 16 Maschinen steigen. Damit positioniert sich der Konzern für zusätzliche Marktanteile, während airBaltic seine Geschäftstätigkeit im Zuge der finanziellen Restrukturierung neu ordnet.