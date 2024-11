Wien: Ehefrau brutal verprügelt – Kinder mussten zusehen

In Wien-Favoriten kam es zu einem Vorfall häuslicher Gewalt, bei dem ein Mann seine Frau verletzt haben soll. Der Täter wurde festgenommen, die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Am gestrigen Abend kam es in Wien zu einem gravierenden Vorfall häuslicher Gewalt. Ein 34-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, seine 41-jährige Ehefrau bedroht und geschlagen zu haben. Bei Ankunft der alarmierten Polizei fanden die Beamten die verletzte Frau bereits auf der Straße vor. Rettungskräfte versorgten die Frau umgehend medizinisch und brachten sie in ein Krankenhaus.

Vorläufige Festnahme

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest, nachdem er selbst Verletzungen erlitten hatte. Die Berufsrettung Wien behandelte ihn notfallmedizinisch. Im Rahmen der Auseinandersetzung waren die minderjährigen Kinder des Paares anwesend. Diese wurden zunächst in die Obhut einer Angehörigen gegeben.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei verhängte gegen den Ehemann ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot. Er befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Die Wiener Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei Anzeichen von Gewalt oder Bedrohung Hilfe zu suchen. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 erreichbar. Für persönliche Beratungen steht die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der Hotline 0800 216346 jederzeit zur Verfügung.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30