Wiener Linien laden zum Osterfest in die Remise

Ostern trifft auf Oldtimer: Zwischen historischen Straßenbahnen und Osterhasen wird die Wiener Remise zum Familienerlebnis.

Am 4. und 5. April 2026 verwandelt sich das Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien in einen Schauplatz für das ganze Osterwochenende: Zwischen historischen Straßenbahnen und Bussen laden die Wiener Linien zum Familienprogramm ein. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Remise in der Fruethstraße 2 in Wien-Landstraße. Das Event findet am Samstag, 4. April, sowie am Sonntag, 5. April 2026, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Programm für Kinder

Für die jüngsten Besucher steht eine Bastel- und Malstation bereit, an der Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Außerdem ist der Wiener-Linien-Osterhase „WiLi“ persönlich vor Ort – und wer möchte, kann sein Glück beim Kinder-Ostereier-Suchspiel versuchen.

Ergänzt wird das Kinderprogramm durch eine Ostermärchen-Stunde, die an beiden Tagen jeweils um 12:30 und 14:00 Uhr stattfindet. Um 11:00 und 15:00 Uhr wird an Samstag und Sonntag das Goldene Osterei gesucht – der Gewinn ist ein Wiener-Linien-Goodie.

Oldtimer & Fanshop

Von 12:00 bis 17:00 Uhr besteht an beiden Tagen im Halbstundentakt die Möglichkeit, an Oldtimerfahrten teilzunehmen. Tickets dafür sind direkt vor Ort erhältlich.

Zum Verweilen lädt der sogenannte Osterhasen-Lümmel-Rasen ein, ebenso wie die Kaffeehaus-Bim. Eine Osterjause kann vor Ort erworben werden. Wer sich selbst hinters Steuer wagen möchte, hat an den U-Bahn- und Bussimulatoren die Gelegenheit dazu.

Im Wiener Linien-Fanshop finden sich außerdem passende Mitbringsel für das Osterkörbchen: Das Sortiment reicht von Osterei-Anhängern und Oster-Stickern bis hin zu Socken im U-Bahn-Design – in verschiedenen Preisklassen.