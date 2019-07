Wiener Priester rappt in YouTube-Videos! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Der Franziskanermönch Sandesh Manuel hat einen eigenen YouTube-Channel auf dem er regelmäßig Musik- und Spaßvideos postet. Mit seinem sympathischen Auftritt begeistert er immer mehr Menschen.

Ob vor Graffitiwänden, im Schnee stapfend, auf dem Motorrad oder einfach lässig mit Luftgitarre – dieser Priester rockt! „Ich bin tätig im Kloster, ich mache meinen Dienst, bin für alle Gebete da. Nur am Abend nehme ich mir ein bisschen Zeit für YouTube. Und am Wochenende – am Samstag ist mein freier Tag – mache ich viele Videos. Das geht ziemlich schnell“, so der außergewöhnliche Priester im Interview mit „Wien heute“.

Lesen Sie auch: Serbischer Bahnsteig-Schubser terrorisiert Dorfbewohner! Jackson B., ein 28-jähriger Serbe kosovarischer Herkunft, soll eine 34-jährige Mutter aus reiner Mordlust vor einen Zug gestoßen haben.

Seine Videos werden dreht er professionell mit Einsatz von hochwertiger Technik, auch die Musik wird im Tonstudio aufgenommen. Sandesh Manuel hat bereits über 150 Lieder geschrieben und die besten davon auf YouTube veröffentlicht.

„Ich habe viele Freunde, die mitdenken, sie finden meine Idee gut, dass ich als Priester und Franziskaner solche Videos mache und sie unterstützen mich mit den technischen Sachen. Aber ich schneide meine Videos aus selbst“, so der sympathische Priester.

Auf der nächsten Seite seht ihr ein lustiges Video des Priesters!