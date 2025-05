Wiener Wettermix: Wolken am Morgen, Sonne am Nachmittag

Wien startet in den 9. Mai mit einer frischen Brise und einem Himmel, der sich noch nicht ganz zwischen Frühlingserwachen und grauer Zurückhaltung entscheiden kann. Wer heute früh durch die Stadt spaziert, spürt die kühle Luft und sieht dichte Wolkenfelder, die das Sonnenlicht nur zaghaft durchlassen. Doch der Tag verspricht, im Laufe der Stunden freundlicher zu werden – ein klassischer Wiener Wetter-Mix im Mai.

Wetter in Wien und Umgebung

Am Morgen: Rund 10 Grad, dichte Wolkendecke, gelegentlicher Sprühregen

Bewölkung: Hoch, Werte um 80 %, Wind schwach bis mäßig aus Norden, Spitzen bis 10 km/h

Vormittag: Leichte Niederschläge klingen ab, Wolkendecke lockert auf

Nachmittag: Temperaturen steigen auf angenehme 16 Grad, Wind bleibt schwach

Abend: Überwiegend trocken und wolkig, Temperaturen um 16 Grad

Wetterwarnungen: Keine aktuellen Warnungen für Wien

Wetter in ganz Österreich

Osten (inkl. Wien, Niederösterreich, Burgenland): Start mit vielen Wolken und leichtem Regen, Sonne setzt sich im Tagesverlauf durch, Temperaturen 16–18 Grad, Wind schwach bis mäßig

Süden (Kärnten, Steiermark): Freundlicher Start, ab Mittag Quellwolken und kurze Schauer möglich, Höchstwerte 20–24 Grad, mild in den Tälern

Westen (Tirol, Vorarlberg, Salzburg): Sonnig, wenige Wolken, Temperaturen bis 24 Grad, Wind schwach, in den Bergen nachmittags auffrischend

Zentrum (Oberösterreich, Salzburg): Sonnenschein dominiert, vereinzelte Wolken, Höchstwerte 22–25 Grad, ideal für Ausflüge oder Freibadbesuche

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Samstag bringt in Wien und ganz Österreich einen weiteren Temperaturanstieg – bis zu 18 Grad in Wien, im Westen und Süden sogar bis zu 30 Grad. Es bleibt meist sonnig, erst am späteren Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung, vor allem im Bergland.

Am Sonntag sorgt eine Kaltfront für einen spürbaren Temperaturrückgang und wechselhaftes Wetter mit Regen und einzelnen Gewittern, besonders entlang der Alpennordseite.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Spaziergang oder einen Kaffee im Freien, sobald die Sonne durchkommt! Wer den Start der Badesaison nicht verpassen will: Die Wiener Freibäder sind bereits geöffnet – ein Sprung ins kühle Nass lohnt sich besonders am Samstag, bevor das Wetter am Sonntag wieder umschlägt. Und nicht vergessen: Ein leichter Pullover für den Morgen und Abend schadet heute nicht!