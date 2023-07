Wiener Wohnbonus 23 ist nun fix: Ansuchen ab 17. Juli

Inmitten einer der höchsten Inflationsraten des gesamten Euroraums stellt die Stadt Wien ein finanzielles Unterstützungspaket zur Verfügung. Mit dem Wiener Wohnbonus 23 werden rund 140 Millionen Euro bereitgestellt und an etwa 700.000 Wiener Haushalte verteilt, um die steigenden Wohnkosten zu bewältigen.



Die Wohnkosten in Wien steigen kontinuierlich und treffen insbesondere Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen hart. Um in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, hat die Stadt Wien den Wiener Wohnbonus 23 ins Leben gerufen.

„Österreich hat nach wie vor eine der höchsten Inflationsraten des gesamten Euroraums. Deshalb greifen wir den Wienerinnen und Wienern weiter unter die Arme. Im vergangenen Landtag haben wir drei Pakete geschnürt, die die Wienerinnen und Wiener bei der Bewältigung der gestiegenen Wohnkosten unterstützen werden“, so Sozialstadtrat Peter Hacker.



Für Hacker ist die Bereitstellung solcher Ausgleichszahlungen nicht nur eine Meisterleistung der Verwaltung, sondern auch ein Bekenntnis der Stadt zur Unterstützung ihrer Bürger: „Wir sind da, wenn es eng wird und das, so lange es nötig ist.“

Hunderttausende Wiener Haushalte

Der Wiener Wohnbonus 23 wird pro Haushalt in der Höhe von 200 Euro ausbezahlt. Das Ansuchen kann ab 17. Juli 2023 online gestellt werden. Die Stadt Wien wird zwischen dem 12. und 21. Juli 2023 an jede Adresse in Wien, an der zum Stichtag 28. Juni 2023 eine oder mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, ein Informationsschreiben schicken.

Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien, erklärt, wie die Abwicklung des Wiener Wohnbonus funktioniert: „Wir unterstützen die Wiener Bevölkerung mit der Abwicklung des Wiener Wohnbonus unkompliziert und schnell. Wie auch in der jüngeren Vergangenheit bieten wir ein sehr einfaches und kurzes Online-Ansuchen sowie weitreichende Unterstützungsangebote durch rund 80 Partnerorganisationen und unser Servicetelefon an. Damit streben wir eine Auszahlung für hunderttausende Wiener Haushalte wenige Tage nach dem Ansuchen an.“

Für einen Ein-Personen-Haushalt gilt die Einkommensgrenze von 40.000 Euro brutto für das Jahr 2022. Für einen Mehr-Personen-Haushalt gilt in Summe die Einkommensgrenze von 100.000 Euro brutto für das Jahr 2022. Je Adresse wird der Wiener Wohnbonus 23 in der Höhe von 200 Euro einmalig an die Ansuchenden ausbezahlt. Die Förderung wird auf das Konto, das im Online-Ansuchen angegeben wurde, überwiesen oder durch Postanweisung ausbezahlt. Der Wohnbonus kann bis inklusive 30. September 2023 angesucht werden.

530 Millionen Euro

Die Konsumerhebung der Statistik Austria zeigt deutlich, dass Personen mit geringem Einkommen rund 50 Prozent ihrer Ausgaben für Wohnen, Wasser oder Energie aufwenden müssen, während es im allgemeinen Wien-Durchschnitt nur rund 30 Prozent sind. Mit der Einführung des Wiener Wohnbonus 23 leistet die Stadt Wien einen weiteren Beitrag zur Abmilderung dieser Belastung. So sind bislang insgesamt sieben Unterstützungspakete mit einem Volumen von rund 530 Millionen Euro geschnürt worden.

Die Stadt Wien hat in den vergangenen Monaten bereits verschiedene Unterstützungsleistungen angeboten. Bis Ende 2023 stehen folgende Auszahlungen an: Wiener Energiekostenpauschale 22, Wiener Energieunterstützung Plus, Wiener Energiebonus 22 und 23, Wiener Wohnbonus 23, Wiener Wohnunterstützungspauschale 23 und Wiener Wohnungssicherung Plus.