Stadt Wien gibt neuen Geldbonus – So bekommst du ihn!

Am Mittwoch gab Stadt Wien bekannt, dass ein neuer Geldbonus, der „Wiener Energiebonus 22“, kommt. So könnt ihr ihn bekommen.

„Wien hält seine Versprechen – gerade, wenn die Zeiten für jene, die ohnehin schon jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen, immer schwerer werden. Es freut mich, dass wir den AlleinerzieherInnen bereits so kurz nach dem Überweisen der ersten 200 Euro weitere 100 Euro an Energieunterstützung zukommen lassen konnten. Beide Unterstützungen werden für sie eine spürbare Erleichterung bringen“, betont der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

„Alleinerziehende, die eine Leistung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes oder eine Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulage aus der Pensionsversicherung beziehen, können ab August 2022 einen Antrag über wien.gv.at auf diese zusätzliche Auszahlung stellen“, heißt es zur Wiener Energiekostenpauschale. Ab August erfolge die Anweisung der Unterstützungsleistungen in Höhe von 200 Euro.

Ein größeres Paket ist noch in Planung: „Die Stadt Wien arbeitet darüber hinaus an einem noch größeren Paket – dem Wiener Energiebonus 22. Dieser soll bis Dezember über eine Million WienerInnen erreichen, deren Jahreseinkommen 40.000 Euro brutto nicht übersteigt“, so die Stadt Wien. Bisher hieß es: Pro bezugsberechtigtem Haushalt werden 200 Euro direkt aufs Konto überwiesen.

Energiebonus bereits vorgestellt

Den Energiebonus hatte die Stadt Wien schon vorgestellt „Bezugsberechtigt für den Wiener Energiebonus ’22 sind in Wien Hauptgemeldete mit einem Jahresbruttoeinkommen von maximal 40.000 Euro bei Einpersonenhaushalten (entspricht einem Bruttomonatsgehalt von 2.835 Euro inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld) oder 100.000 Euro Gesamtjahreseinkommen bei Mehrpersonenhaushalten.“