Wohntraum wird wahr: 300 Millionen mehr für junge Wohnkäufer in diesem Balkan-Land

Serbien investiert massiv in die Zukunft seiner Jugend – und stockt ein beliebtes Wohnförderprogramm erneut auf.

Serbiens Finanzminister Sinisa Mali hat über Instagram die erneute Aufstockung eines staatlichen Förderprogramms bekanntgegeben, das jungen Menschen den Kauf ihrer ersten Wohnimmobilie erleichtern soll. Das Gesamtvolumen der Garantieregelung wird um weitere 300 Millionen Euro erhöht – von bisher 600 auf nunmehr 900 Millionen Euro.

Den Ausschlag für die Ausweitung habe das anhaltend hohe Interesse der Zielgruppe gegeben, erklärte Mali. „Als wir gesehen haben, dass die Nachfrage junger Menschen nicht abreißt und sie den Erwerb der ersten Wohnimmobilie auf diesem Weg ernsthaft in Betracht ziehen, haben wir uns entschieden, die Garantieregelung abermals auszubauen“, so der Minister.

Programm im Detail

Seit dem Start des Programms vor gut einem Jahr haben bereits mehr als 6.700 junge Serben mithilfe staatlicher Unterstützung ihre Wohnfrage gelöst – für Mali ein klarer Beleg dafür, dass das Programm seinen Zweck erfüllt. Der Weg zur ersten eigenen Wohnung oder zum ersten Haus sei dadurch einfacher, unkomplizierter und kostengünstiger geworden.

Die serbische Regierung hat zu diesem Zweck einen Gesetzesentwurf zur Änderung des bestehenden Regelwerks über die Garantieregelung und die Zinssubventionierung beschlossen. Das Programm steht serbischen Staatsbürgern mit Wohnsitz in Serbien im Alter zwischen 20 und 35 Jahren offen. Einer der zentralen Vorteile: Die erste Immobilie kann bereits mit einem Eigenanteil von nur einem Prozent erworben werden.

Anspruchsberechtigt sind dabei alle jungen Menschen unabhängig von ihrer beruflichen Situation – ob angestellt, arbeitslos, in der Landwirtschaft tätig, selbständig oder als freischaffende Künstlerin beziehungsweise freischaffender Künstler.

Vucics Ankündigung

„Wir wollen, dass junge Menschen ihre Zukunft in Serbien planen“, betonte Mali. Der Staat setze bewusst auf Förderprogramme, die eine der drängendsten Lebensfragen junger Erwachsener leichter lösbar machen sollen. Der Minister verwies zudem darauf, dass Präsident Aleksandar Vucic die Ausweitung der Garantieregelung bereits im Vorfeld angekündigt hatte.