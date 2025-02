Wollte aussteigen: Mann bedroht Busfahrer mit Messer

Ein Busfahrer in St. Georgen erlebte einen Albtraum: Ein Unbekannter bedrohte ihn mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der oberösterreichischen Gemeinde St. Georgen an der Mattig kam es am Montagabend gegen 18:30 Uhr zu einem alarmierenden Zwischenfall. Ein unbekannter Mann bedrohte einen 53-jährigen Busfahrer, indem er ihm ein Messer an die rechte Seite des Oberkörpers hielt. Der Angreifer zwang den Fahrer, den Bus der Linie SV190 kurz vor dem Bahnhof zum Stehen zu bringen, obwohl die nächste Haltestelle nur wenige Meter entfernt war.

Nachdem der Bus gestoppt wurde, verließen der mutmaßliche Täter und zwei Begleiter das Fahrzeug und flüchteten. Der Busfahrer, der körperlich unverletzt blieb, erlitt einen Schock, da der Angriff so heftig war, dass seine Kleidung beschädigt wurde.

Lesen Sie auch: Messerattacke: Blutüberströmter Mann flüchtet in Wohnhaus Ein Streit eskaliert in Wien-Meidling zu einer Messerattacke, die einen umfangreichen Polizeieinsatz auslöst.

Eskalation: Kroate bedroht Mann mit Stanley-Messer am Hals In einem Wiener Lokal bedrohte ein Mann einen anderen mit einem Messer. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Messerattacke am Reumannplatz: Junger Mann niedergestochen Nach Ablehnung dieser Forderung eskalierte die Situation und endete in einem handgreiflichen Streit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat eine Beschreibung eines der Angreifer veröffentlicht: Ein Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll und ausländischer Herkunft ist. Auffällig ist sein schwarzer Vollbart. Die Behörden suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und bitten insbesondere Passagiere, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus befanden, sich bei der Polizeiinspektion in Mauerkirchen unter der Telefonnummer 059133/4208 zu melden.