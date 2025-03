Zeitumstellung: Kann uns der Verlust einer Stunde Schlaf schaden?

Die Umstellung auf Sommerzeit bringt unerwartete gesundheitliche Risiken. Der Verlust einer Stunde Schlaf kann ernsthafte Folgen haben, besonders bei Schlafmangel.

Die Umstellung auf die Sommerzeit, die darauf abzielt, das Tageslicht besser zu nutzen, kann laut Studien von Everyday Health unerwartete gesundheitliche Nachteile mit sich bringen. Eine Stunde Schlafverlust mag unbedeutend erscheinen, doch für Personen, die ohnehin weniger als die empfohlenen sieben bis neun Stunden schlafen, könnte dies ernsthafte Konsequenzen haben.

Der menschliche zirkadiane Rhythmus, der wie ein innerer Zeitplan funktioniert, reguliert tägliche Abläufe wie Schlaf, Wachphasen und den Stoffwechsel. Dieser Rhythmus passt sich an das natürliche Tageslicht und die Dunkelheit an, die zu bestimmten Zeiten des Tages auftreten. Daher kann es einige Zeit dauern, bis sich der Körper an Veränderungen wie die Zeitumstellung gewöhnt.

⇢ Neuer Plan: Was passiert mit der Zeitumstellung?



Anpassungstipps

Um die Anpassung an die Zeitumstellung zu erleichtern, empfiehlt es sich, einen gleichmäßigen Schlafrhythmus beizubehalten. Personen, die regelmäßig acht Stunden pro Nacht schlafen, werden weniger Probleme mit dem Verlust einer Stunde haben als solche, die normalerweise nur sechs Stunden schlafen. Mit dem Herannahen der Sommerzeit könnte es hilfreich sein, die Weckzeit schrittweise um 15 Minuten früher einzustellen, um dem Körper eine sanfte Anpassung zu ermöglichen. Beispielsweise könnte jemand, der normalerweise um 23:00 Uhr ins Bett geht, bereits um 22:45 Uhr schlafen gehen.

⇢ Sommerzeit kommt: Die Zeitumstellung rückt näher



Ein wesentlicher Faktor für den zirkadianen Rhythmus ist auch die Ernährung. Es wird empfohlen, drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen auf Mahlzeiten zu verzichten. Außerdem sollte man sicherstellen, dass alle Uhren vor dem Beginn der Sommerzeit korrekt umgestellt sind, um Missverständnisse zu vermeiden.

Bedeutung des Sonnenlichts

Ein weiterer Tipp: Beginnen Sie den Tag mit natürlichem Sonnenlicht. Auch wenn sich der zirkadiane Rhythmus (die innere Uhr) nach einer Zeitumstellung verschieben kann, hilft Sonnenlicht dabei, den Körper wieder mit dem natürlichen Tagesrhythmus in Einklang zu bringen.