Zorana Mićanović kassiert 2.000 Euro für 3 Sekunden! (VIDEO)

Mit 20 Jahren bereits drei Wohnungen und Gagen im Tausender-Bereich: Die serbische Sängerin Zorana Mićanović erntet, wovon andere nur träumen können.

Mit nur 20 Jahren hat sich ZoranaMićanović bereits einen Namen in der serbischen Musikszene gemacht. Die junge Sängerin zählt mittlerweile zu den begehrtesten Künstlerinnen für private Feiern im Ausland – ein Erfolg, der sich auch finanziell deutlich bemerkbar macht. In sozialen Netzwerken kursiert aktuell ein Video, das zeigt, wie Zorana bei einem Auftritt innerhalb weniger Sekunden mit 2.000 Euro beschenkt wird.

Während viele ihrer Kollegen über eine schwache Saison und Auftragsflaute klagen, kann die 20-Jährige offenbar aus dem Vollen schöpfen, wie zahlreiche Aufnahmen ihrer gut besuchten Veranstaltungen belegen.

Außergewöhnliche Angebote

Besonders bemerkenswert: Bei einer Feier in der Roma-Community erhielt die junge Künstlerin sogar ein Heiratsangebot mit einer „Mitgift“ von 200.000 Euro. Dank ihrer regen Konzerttätigkeit konnte sich Mićanović bereits früh absichern und besitzt mittlerweile drei eigene Wohnungen.

Ein Erfolg, der angesichts ihres holprigen Karrierestarts umso bemerkenswerter erscheint. Denn zu Beginn ihrer Laufbahn musste die Sängerin gegen erhebliche Widerstände ankämpfen.

Wie sie selbst berichtet, wurde sie während ihrer Teilnahme an der Castingshow „Zvezde Granda“ (serbische Talentshow) noch während ihrer Schulzeit von Gleichaltrigen massiv gemobbt.

Aktuelle Musikportale bestätigen Mićanovićs anhaltenden kommerziellen Erfolg mit mehreren veröffentlichten Singles und einer wachsenden internationalen Fangemeinde, die sich besonders in der Diaspora-Community stark entwickelt hat. Ihre Popularität beschränkt sich nicht nur auf den Balkan, sondern erstreckt sich auch auf europäische Länder mit größeren ex-jugoslawischen Gemeinden.